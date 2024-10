Phiên họp thứ hai của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Chiều 18/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã họp phiên thứ hai.

Ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về: Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội XIV và Kết luận của Trưởng Tiểu ban về việc phân công nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng tại phiên họp thứ nhất; Dự thảo Tờ trình Ban Bí thư về việc xin ý kiến một số vấn đề về tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng như: địa điểm tổ chức Đại hội, khách mời của Đại hội, nơi ăn, nghỉ của đại biểu dự Đại hội, dự toán kinh phí tổ chức phục vụ Đại hội, chế độ chi Đại hội; về Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; về Kế hoạch thành lập và vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng; về đề xuất đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV.

Kết luận phiên họp, Trưởng Tiểu ban đánh giá cao Bộ phận Thường trực và Tổ Giúp việc Tiểu ban, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan trong thời gian qua đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực điều phối các công việc chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội bám sát tinh thần và kết luận tại phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Về cơ bản, công tác chuẩn bị được triển khai theo đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu.

Thời gian từ nay đến Đại hội không còn dài, trong khi đó nhiều công việc phải triển khai ngay từ bây giờ. Ông Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực; tiếp tục rà soát, triển khai các nhiệm vụ được phân công chủ trì hoặc phối hợp thực hiện, tránh để sót việc, chậm việc, công tác tổ chức phục vụ Đại hội phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chu đáo, tiết kiệm, đổi mới, sáng tạo, an toàn tuyệt đối; đề nghị các thành viên Tiểu ban chủ động đôn đốc, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công của cơ quan, đơn vị mình.

Các nội dung cho ý kiến tại phiên họp hôm nay cần được hoàn thiện sớm để trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và triển khai thực hiện.

Ông Lương Cường nhấn mạnh việc triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức phục vụ Đại hội của từng cơ quan, đơn vị sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.