Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

Trong chuyến khảo sát mô hình xây dựng Đảng khu phố Tây Trường An (Bắc Kinh), sáng 10/10, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm Trung tâm Đảng và quần chúng Đông Tùng Thụ (Tây Trường An). Ảnh: Thành Dương/TTXVN.

Trong chuyến khảo sát mô hình xây dựng Đảng khu phố Tây Trường An (Bắc Kinh), sáng 10/10, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm Trung tâm dịch vụ hành chính khu phố Tây Trường An. Ảnh: Thành Dương/TTXVN.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.