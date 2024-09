Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Năm học mới

Sáng 7/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng Năm học 2024-2025.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Học viện trong năm học 2023-2024 vừa qua; khẳng định vai trò quan trọng và vị trí hàng đầu của Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược và trung, cao cấp cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trực tiếp là yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững và phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, đồng thời chủ động khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, bất cập để tiếp tục tiến lên.

Trước hết, Học viện cần chủ động tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII.

“Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu tư vấn chính sách và hợp tác quốc tế của Học viện cần tiếp tục phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng, là trường cao cấp nhất, tinh hoa nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Học viện cần tiếp tục tập trung xây dựng, đổi mới nội dung chương trình, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên; đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để tổ chức, phục vụ tốt nhất các hệ lớp, nhất là lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước, lãnh đạo các đảng, các nước bạn bè quốc tế,” Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Học viện tiếp tục phát huy vai trò Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, cung cấp những luận cứ khoa học để xây dựng, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Đồng thời, chủ động thể hiện tốt hơn nữa vai trò trung tâm, đầu mối phối hợp giữa các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy các địa phương và đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị của cả nước.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn 40 năm đổi mới, tiếp tục có những báo cáo kiến nghị góp phần hoàn thiện dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, thực hiện quyết liệt, bảo đảm chất lượng Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp quốc gia: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045).”

Học viện tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu; cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trong hệ thống Học viện.

Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Học viện coi trọng và có giải pháp hữu hiệu để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia đầu ngành, đội ngũ cán bộ lý luận chính trị trẻ có trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết; chú trọng đào tạo chuyên sâu nền tảng lý luận kinh điển Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế để có những sản phẩm nghiên cứu lý luận chính trị tốt, được các cơ quan lãnh đạo quản lý, giới khoa học trong và ngoài nước thừa nhận, trân trọng.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý các học viên phải là những tấm gương sáng trong học tập, nghiên cứu khoa học, với ý thức, thái độ trách nhiệm, động cơ học tập đúng đắn. Học để làm việc, làm người, làm cán bộ; học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại như Bác Hồ căn dặn; tuyệt đối chống tư tưởng học về bằng cấp, học cho đủ tiêu chí để được đề bạt.

Cùng với đó, Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý Học viện tiếp tục đi đầu trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc, thù địch với nội dung và phương thức phù hợp, sáng tạo; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và xây dựng văn hóa trường Đảng...

Trong phát biểu khai giảng Năm học mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh năm học 2024-2025 là năm tăng tốc về đích của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Ý thức sâu sắc trọng trách của mình, Học viện sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học mới với phương châm “Đoàn kết-Kỷ cương-Nêu gương-Đột phá-Phát triển,” phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển Học viện.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.