Thường trực Ban Bí thư Lương Cường chủ trì giao ban công tác quý 3

Ngày 18/10/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương (25 đầu mối).

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tình hình, kết quả công tác quý 3/2024.

Khi sức khỏe đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có diễn biến xấu, Bộ Chính trị đã kịp thời phân công lãnh đạo chủ chốt chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp đó đã tổ chức Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt trang trọng, chu đáo, tình cảm.

Hội nghị Trung ương 10 có nhiều điểm mới, thành công rất tốt đẹp, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khí thế bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Một số bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, được dư luận rất quan tâm.

Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi). Kinh tế 9 tháng năm 2024 tăng trưởng rất tích cực đạt 6,82%. Các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực.

Các hoạt động đối ngoại thành công rực rỡ trên mọi phương diện. Việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, khơi thông nguồn lực chuyển biến tốt.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; hơn 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới; phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được đẩy mạnh; quyết định đặc xá cho 3.763 phạm nhân.

Từ nay đến hết năm 2024, công việc còn nhiều, khá nặng nề. Các cơ quan cần phải quyết tâm, nỗ lực cao độ để hoàn thành ở mức cao nhất Chương trình năm 2024, vừa khẩn trương triển khai những nhiệm vụ mới (như: Dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam; xây dựng Đề án chuyển đổi số trong cơ quan đảng, Đề án thành lập Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, Dự án cải tạo, nâng cấp, xây mới Khu biệt thự Hồ Tây).

Đồng thời phải tập trung làm tốt công tác tổng kết năm 2024, trong đó cần đánh giá đúng tình hình, rút ra nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm sâu sắc; xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác năm 2025 cần cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng những đề án, nội dung thật cốt lõi, quan trọng, cấp thiết để trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Một là, tăng cường đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận đã ban hành và Chương trình làm việc năm 2024; chuẩn bị các đề án bảo đảm tiến độ, chất lượng; tích cực chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, nhất là việc xin ý kiến đại hội cấp cơ sở và nhân dân về văn kiện Đại hội.

Các Văn phòng Trung ương tăng cường theo dõi, đôn đốc việc triển khai công việc, định kỳ tổng hợp, báo cáo.

Hai là, tham mưu giải pháp đẩy mạnh phát triển đất nước theo mô hình chủ yếu dựa trên khoa học, công nghệ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; triển khai tích cực Đề án 06; thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025; khuyến khích, thu hút các nguồn lực trong nhân dân cho đầu tư phát triển; đề xuất giải pháp cụ thể đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội.

Ba là, bảo đảm tốt quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng pháp luật. Khẩn trương hoàn thiện việc bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Thúc đẩy công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành trong năm 2025.

Bốn là, các cơ quan tập trung rà soát, chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan mình đồng thời tích cực phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập trung tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp vĩ mô, ở tầm chiến lược, có tính đột phá nhằm tranh thủ mọi cơ hội, khơi thông mọi nguồn lực; quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn.

Quan tâm công tác nội bộ; chủ động rà soát, hoàn thiện quy chế, quy định theo hướng chuẩn hóa, quy trình hóa, cá thể hóa vai trò, trách nhiệm; chăm lo đời sống, tạo môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Năm là, đối với 3 đề án, dự án quan trọng của Đảng, các cơ quan cần thống nhất nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của các đề án, dự án và có trách nhiệm triển khai thực hiện như: Thành lập các tổ công tác; tham gia góp ý kiến; chuẩn bị và tham gia trực tiếp, cụ thể từng đề án, dự án theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đây là những việc mới, việc khó, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao nên cần tập trung, quyết liệt, dồn trí, dồn tâm, dồn sức để có những công trình xứng tầm, bảo đảm tiến độ.

