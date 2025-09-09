Phía sau màn rap dậy sóng của Sơn Tùng

Đoạn rap cá tính của Sơn Tùng là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội 2 ngày qua. Đây được xem như động thái của nam ca sĩ để đáp trả những tranh cãi.

Hơn 10 năm bước chân vào vào giới giải trí, giữa môi trường cạnh tranh khốc liệt, Sơn Tùng vẫn vững vàng ở vị trí hàng đầu của thị trường âm nhạc. Đó là điều không thể phủ nhận. Hơn 10 năm qua, có quá nhiều thứ để khán giả bàn tán về Sơn Tùng, ngoài thành tích âm nhạc, phong cách đặc biệt, gây xôn xao kéo dài và ảnh hưởng không nhỏ tới nam ca sĩ là các tranh cãi bủa vây.

Tuy nhiên, mỗi lần đối mặt sóng gió, anh đều chứng minh khả năng vượt qua bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng và lượng người hâm mộ đông đảo.

Đoạn rap diss bùng nổ

Năm 2013, Em của ngày hôm qua trở thành hiện tượng âm nhạc, đưa Sơn Tùng từ một gương mặt hoàn toàn mới trở thành ca sĩ được đông đảo khán giả yêu thích. Trong những năm sau đó, Sơn Tùng vẫn vững vàng ở “ngôi vị” với rất nhiều bản hit hàng trăm triệu view như Chạy ngay đi, Lạc trôi, Hãy trao cho anh...

Sơn Tùng không ra mắt sản phẩm liên tục, thậm chí có những khoảng nghỉ khá dài, song mỗi lần trở lại dường như đều gây sốt theo một cách riêng. Không ngoa khi nói Sơn Tùng chưa bao giờ mất đi hào quang và độ hot.

Dẫu vậy, song hành ánh hào quang rực rỡ, Sơn Tùng cũng không ít lần bị tranh cãi bủa vây. Ồn ào trong quá khứ khi nhắc tới Sơn Tùng là các nghi vấn sao chép ý tưởng, khiến không chỉ khán giả mà cả giới chuyên môn cũng từng vào cuộc bàn luận. Nhưng dai dẳng và ảnh hưởng nhiều nhất tới hình ảnh của Sơn Tùng thời gian qua có lẽ là ồn ào chuyện tình cảm.

Không một lần xác nhận nhưng Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm được cho là có mối quan hệ kéo dài 8 năm. Hai người được cho là bắt đầu hẹn hò từ khoảng 2013, khi mới 19 tuổi. Dù chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ, hàng loạt “bằng chứng" trên mạng xã hội khiến người hâm mộ tin họ là một cặp đôi.

Tới tháng 1/2021, Thiều Bảo Trâm đăng hình ảnh chiếc bánh kem với dòng chữ “Be happy sister” kèm lời cảm ơn hội bạn thân đã ở bên cô trong lúc khó khăn. Ngay sau đó, một người bạn của Thiều Bảo Trâm ẩn ý nhắc đến “trà xanh” - thuật ngữ ám chỉ người thứ ba - khiến cái tên H.T bị réo gọi khắp mạng xã hội. Tin đồn Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm chia tay vì sự xuất hiện của người thứ ba lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Từ đó đến gần đây, nghi vấn kể trên dù chưa có bằng chứng xác thực vẫn liên tục được lan truyền trên mạng xã hội và kéo theo những đồn đoán, gây rắc rối, phiền toái không nhỏ cho những người liên quan, đặc biệt Sơn Tùng.

Hình ảnh Sơn Tùng M-TP trong đêm nhạc tối 7/9. Ảnh: FBNV.

Sơn Tùng M-TP hiếm khi lên tiếng trực tiếp về các tranh cãi, ồn ào đời tư. Thay vào đó, anh chọn cách đáp trả bằng những sản phẩm âm nhạc và màn trình diễn bùng nổ.

Tới tối 7/9, tại một sự kiện âm nhạc ở Hà Nội, Sơn Tùng M-TP đã khiến khán giả bùng nổ với màn trình diễn đầy năng lượng, trong đó nổi bật là đoạn rap diss mạnh mẽ, như một lời đáp trả đanh thép trước những lùm xùm bám theo anh suốt hơn 10 năm sự nghiệp.

Sơn Tùng, cái tên đã trở thành biểu tượng của Vpop, không chọn cách đối diện trực tiếp với những chỉ trích mà thay vào đó, anh để âm nhạc lên tiếng.

Trong phần trình diễn, nam ca sĩ tự tin tung ra những câu rap sắc bén: “Cô đơn, anh như vì sao / Không cần phô trương mà luôn trên đỉnh cao”, “Hơn 10 năm rồi / Still on the top of the game / Yên tâm là vẫn còn chạy êm / Hơn 10 năm rồi / Tên anh làm lũ này già thêm / Nằm co ro nằm run lên cả đêm / Hơn 10 năm rồi / Sorry vì anh mãi là kho tàng, là nguồn gốc, là định nghĩa của fame / Hơn 10 năm rồi / Mà anh cứ ngồi mãi một chỗ, chẳng ai có thể đủ sức vượt lên / Hơn 10 năm rồi (im) / Đẳng cấp anh vượt qua cả thời gian” hay “Anh chưa từng bao giờ phải tỏ ra thật ngầu / Nghe tên anh thôi là tự khắc phải gật đầu / Nói thế thôi chứ flop quá thì cứ ghi tên anh vào”.

Âm nhạc thành 'vũ khí' đáp trả

Đoạn rap diss của Sơn Tùng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Vẫn còn những tranh luận xoay quanh đoạn rap này nhưng không thể phủ nhận nó đã “chiếm sóng” các nền tảng mạng 2 ngày qua. Dù thế nào, Sơn Tùng M-TP vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng lớn, luôn biết cách khiến công chúng phải chú ý.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng thể hiện độ ngông qua các đoạn rap, intro nhưng lần này gây bàn tán hơn cả bởi nội dung có phần gay gắt hơn. Hơn hết, lần đầu tiên anh đưa câu “flop quá thì cứ ghi tên anh vào” vào phần trình diễn.

Lâu nay, câu nói này vốn được người hâm mộ của Sơn Tùng sử dụng mỗi khi anh bị nhắc tên trong các ồn ào.

Trong làng nhạc Việt, không ít nghệ sĩ từng đối mặt với làn sóng chỉ trích từ anti-fan. Thay vì im lặng hay đáp trả trực tiếp trên mạng xã hội, nhiều người chọn âm nhạc làm “vũ khí” để thể hiện quan điểm, khẳng định bản thân và gửi thông điệp mạnh mẽ. Cách làm này đặc biệt phổ biến trong giới rapper, chẳng hạn HIEUTHUHAI, Karik…

Cách đây 10 tháng, HIEUTHUHAI làm dậy sóng cộng đồng mạng với bản rap Trình. Bản rap diss chứa những tâm tư, bức xúc của HIEUTHUHAI sau thời gian dài liên tục đối mặt với nghi ngờ, chỉ trích của anti-fan lẫn đồng nghiệp về năng lực của anh. Với 29 triệu lượt xem sau 10 tháng phát hành, HIEUTHUHAI biến một bản rap diss thành hiện tượng âm nhạc, mà đến nay nhiều lời rap trong bài vẫn được cộng đồng mạng sử dụng, điển hình là lyric: “Trình là gì mà là trình ai chấm?”.

Karik, một trong những rapper hàng đầu Việt Nam, nổi tiếng với những ca từ ý nghĩa và mang đậm tính tự sự. Rapper này cũng từng dùng chính các ca khúc của anh để truyền tải lời hồi đáp cho những ai chỉ trích, chê bai anh, điển hình là bản rap Calm Down.

Anh từng đề cập đến những lời chỉ trích về phong cách và sự nghiệp của mình. Với những câu rap như “Cào phím tạo nghiệp ít thôi / Để nhân cách còn lành lặn / Lỡ sau này có sa cơ / Ít ra còn cơm thừa canh cặn”, Karik đáp trả anti-fan gay gắt.

Trong một số bài hát khác, Karik cũng khéo léo nhắc đến việc vượt qua những định kiến xã hội và lời nói tiêu cực, khẳng định âm nhạc của anh là cách để kết nối với khán giả, bất chấp ý kiến trái chiều.