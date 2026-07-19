Phía sau hào quang World Cup là một Messi rất khác

Lionel Messi là người cha luôn tôn trọng sự khác biệt của các con, không ép con phải nối nghiệp. Anh cũng luôn đồng hành cùng con trong những cột mốc đáng nhớ của tuổi thơ.

Messi cùng ba cậu con trai. Ảnh: La Nacion.

Trên sân cỏ, đặc biệt là các mùa giải World Cup, Lionel Messi là huyền thoại với hàng loạt danh hiệu và kỷ lục danh giá. Nhưng khi trở về nhà, anh chỉ là người chồng, người cha của 3 đứa con nhỏ.

Bản thân anh nhiều lần khẳng định cuộc sống gia đình của mình "rất bình thường". Với Messi, vai trò quan trọng nhất sau ánh hào quang sân cỏ là làm cha của Thiago (13 tuổi), Mateo (10 tuổi) và Ciro (8 tuổi).

Làm một người cha bình thường như nhiều người khác

Sau khi chuyển đến Mỹ để khoác áo Inter Miami, một trong những hình ảnh quen thuộc của Messi không còn là những pha ghi bàn hay nâng cúp, mà là đưa các con đến Học viện Inter Miami tập luyện. Thiago và Mateo đều gia nhập học viện sau khi cả gia đình định cư tại Mỹ.

Trong những bức ảnh được ghi lại tại sân tập, Messi xuất hiện với áo phông xám, quần short trắng và đôi dép xỏ ngón nhiều màu. Anh đứng lặng lẽ bên ngoài đường biên, kiên nhẫn theo dõi từng bài tập của các con, không hề có khoảng cách giữa một siêu sao bóng đá và những phụ huynh khác đang chờ con tập xong.

Dù lịch thi đấu dày đặc, Messi vẫn cố gắng dành nhiều thời gian đồng hành cùng các con. Cuộc sống của gia đình anh phần lớn xoay quanh sân bóng, nơi Thiago và Mateo tập luyện.

Messi chụp ảnh cùng vợ con sau chung kết World Cup năm 2022. Ảnh: Reuters.

Đây cũng là điểm hẹn quen thuộc của gia đình cầu thủ Luis Suarez, bởi các con hai cầu thủ đều ở độ tuổi tương đồng. Thay vì gặp gỡ tại nhà, hai gia đình thường dành thời gian bên nhau ngay tại câu lạc bộ trong lúc theo dõi các con tập luyện.

Dù bóng đá là trung tâm sự nghiệp của Messi, anh chưa bao giờ nói các con phải nối nghiệp mình. Thay vào đó, anh chỉ chia sẻ những quan sát về sở thích và cá tính khác nhau của từng con.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Argentina, Messi tiết lộ ba cậu con trai có tính cách hoàn toàn khác biệt. Trong đó, Thiago là người nhạy cảm và chín chắn nhất.

"Nếu bạn nói điều gì đó không hay, thằng bé sẽ buồn. Nhưng giờ lớn hơn rồi, con hiểu chuyện hơn và cũng chơi tốt hơn. Chính con tự nhận ra khi mình làm đúng hay sai rồi tìm tôi để trao đổi", Messi chia sẻ.

Trái ngược với anh trai, Mateo lại là cậu bé tinh nghịch, mạnh mẽ và có phần lì lợm. Messi từng kể rằng người khác có thể nói bất cứ điều gì với cậu bé, nhưng dù nói đúng hay sai, phản ứng của con vẫn như nhau.

Trong ba anh em, Ciro được Messi đánh giá là giống mình nhất. Cậu bé có cá tính riêng, khá độc lập và không phải lúc nào cũng hòa vào các trò chơi của hai anh. Có những lúc Thiago và Mateo chơi cùng nhau, Ciro lại chọn theo đuổi điều mình thích thay vì tham gia cùng các anh.

Thay vì kỳ vọng ba con có cùng tính cách hay cách ứng xử, Messi lựa chọn tôn trọng sự khác biệt của từng đứa trẻ. Cách nuôi dạy này cũng phù hợp với quan điểm của nhiều chuyên gia giáo dục bởi mỗi đứa trẻ đều có tốc độ phát triển, cá tính và thế mạnh riêng. Việc đặt anh chị em lên bàn cân so sánh thường chỉ khiến trẻ chịu thêm áp lực thay vì có thêm động lực để phát triển.

Không phải người cha hoàn hảo

Messi nhiều lần khẳng định việc trở thành cha đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn của anh về cuộc sống. Nếu trước đây bóng đá là ưu tiên tuyệt đối, giờ đây, gia đình luôn là điểm tựa giúp anh cân bằng sau mỗi trận đấu.

Thiago là con trai cả của vợ chồng Messi. Ảnh: Inter Miami.

GOAT của làng bóng đá thế giới cho biết những điều cha mẹ truyền lại không chỉ là kỹ năng hay thành tích mà còn là nhân cách. Anh luôn nhắc đến cha mẹ mình như những người đã dạy anh về sự khiêm nhường, lòng tôn trọng và tinh thần lao động chăm chỉ. Đó cũng là những giá trị anh muốn truyền lại cho ba cậu con trai.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ và danh tiếng toàn cầu, cuộc sống gia đình của Messi vẫn khá kín tiếng và giản dị. Những ký ức anh muốn các con lưu giữ không phải là những món quà đắt tiền, mà là sự đồng hành của cha trong những khoảnh khắc thường nhật.

Điều đáng chú ý là Messi không cố gắng trở thành một người cha hoàn hảo. Anh chọn cách hiện diện trong những điều nhỏ bé nhất như đưa con đến trường, cùng ăn cơm, theo dõi các buổi tập và dành thời gian bên gia đình bất cứ khi nào lịch thi đấu cho phép.

Bên cạnh đó, Messi cũng cho rằng cha mẹ cần để trẻ tự khám phá con đường của mình. Việc Thiago, Mateo hay Ciro có trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hay không chưa bao giờ là điều anh áp đặt. Bóng đá có thể là niềm đam mê của người cha, nhưng tương lai thuộc về lựa chọn của các con.