Bị loại ở World Cup, sao trẻ Mexico về nước tốt nghiệp cấp ba

Chỉ ít ngày sau khi cùng tuyển Mexico dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026, tiền vệ 17 tuổi Gilberto Mora trở về quê nhà nhận bằng tốt nghiệp THPT.

Gilberto Mora là cầu thủ trẻ nhất mùa World Cup năm nay. Ảnh: IGNV.

Chỉ ít ngày sau khi cùng tuyển Mexico dừng bước ở vòng 16 World Cup 2026, cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup 2026 Gilberto Mora tiếp tục đón cột mốc đáng nhớ khi chính thức tốt nghiệp THPT ở tuổi 17.

Vào ngày 9/7, Mora tham gia lễ tốt nghiệp tại trường Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank (TP Tijuana, Mexico). Trong buổi lễ, cậu bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp trong tiếng vỗ tay của thầy cô, bạn bè. Nhiều học sinh còn mang theo banner in hình khuôn mặt của Mora để chúc mừng ngôi sao trẻ.

Thủ môn kỳ cựu Guillermo Ochoa cũng gửi lời chúc mừng đến đàn em trên mạng xã hội. Anh viết: "Chúc mừng Morita. Tôi rất vui khi thấy em đạt thêm một mục tiêu nữa. Hành trình chỉ mới bắt đầu và vẫn còn rất nhiều giấc mơ đang chờ em chinh phục".

Theo USA Today, Gilberto Mora được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Mexico. Khi mới 15 tuổi, cậu đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Liga MX trong màu áo Club Tijuana.

Mùa hè năm 2025, tiền vệ này cũng góp công lớn giúp Mexico giành chức vô địch Gold Cup, qua đó bổ sung thêm một danh hiệu quốc tế vào bộ sưu tập thành tích của mình.

Tại FIFA World Cup 2026, Mora ra sân 4 trận cho tuyển Mexico. Cậu có màn ra mắt khi vào sân từ ghế dự bị ở phút 65 trong trận đấu vòng bảng gặp Nam Phi. Đến cuộc đối đầu CH Czech, tiền vệ 17 tuổi lần đầu được đá chính, thi đấu 72 phút, hoàn thành 22 đường chuyền và trở thành cầu thủ trẻ nhất kể từ khi Pelé đá chính ở một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp của World Cup.

Ở vòng 32 đội, Mora tiếp tục được xếp đá chính trước Ecuador, thi đấu 52 phút và có hai cú sút trúng đích. Đến trận gặp tuyển Anh tại vòng 16 đội, cậu hoàn thành 21 đường chuyền, góp phần giúp Mexico kiểm soát khu trung tuyến trước khi được rút ra nghỉ.

Những màn trình diễn ấn tượng tại World Cup nhanh chóng đưa Mora vào tầm ngắm của nhiều ông lớn châu Âu. Theo TEAMtalk, Manchester United, Real Madrid, Chelsea và Manchester City đều bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ trẻ được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của tuyển Mexico trong tương lai.