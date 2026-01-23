Phi vụ 'kiếm' 20 triệu đồng bất thành của nam thanh niên 21 tuổi

Sống lang thang và không nghề nghiệp, Đức đã nhận làm "người vận chuyển" 2 tạ pháo với tiền công 20 triệu đồng.

Khoảng 23h ngày 21/1/2026, tổ công tác công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn theo kế hoạch, phát hiện một nam thanh niên đang đứng bên cạnh nhiều thùng car-ton cùng ôtô nhãn hiệu Mitsubishi Xpander màu trắng, BKS: 34A-864…đang dừng đỗ trên phố Mạc Thị Bưởi, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, xác định bên trong thùng car-ton chứa các cuộn bằng giấy hình trụ tròn, gắn dây ngòi ở một đầu, đầu còn lại được bịt kín, nghi là pháo nổ. Nam thanh niên khai nhân thân là Điêu Chính Đức (SN 2005, quê quán xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên); các vật trong thùng car-ton là pháo nổ, Đức đang chờ giao cho khách để bán kiếm lời.

Đối tượng Đức (giữa) cùng tang vật bị thu giữ

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác Công an phường Vĩnh Tuy ghi nhận có lái xe ôtô là Bùi Duy Dũng (SN 1983, quê quán Hải Phòng). Tổ công tác đã lập biên bản rồi đưa Đức, Dũng cùng các thùng car-ton về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận thường sống lang thang ở Hải Phòng. Quá trình này, Đức tiếp xúc với một số người, và được rủ mua pháo mang về Hà Nội bán kiếm lời. Tổng khối lượng pháo là 200 kg, trị giá 100 triệu đồng và nếu trót lọt Đức sẽ được trả công 20 triệu đồng.

Sau nhiều giao dịch ngầm qua mạng xã hội, tối 21/1/2026, Đức di chuyển đến khu vực khu Công nghiệp Nam Sách, phường Ái Quốc, TP Hải Phòng nhận pháo, rồi về Hà Nội, điểm hẹn là khu vực phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, để giao "hàng". Trong khi chờ khách đến, Đức đã bị tổ công tác Công an phường Vĩnh Tuy phát hiện, bắt giữ.

Kết quả phân tích sơ bộ trong 9 thùng car-ton có 523 quả pháo, tổng khối lượng là 200,5 kg. Công an phường Vĩnh Tuy đang phối hợp điều tra mở rộng vụ việc.