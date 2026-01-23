Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mua phụ gia thực phẩm từ Trung Quốc rồi 'hô biến' thành hạt nêm Knorr

  • Thứ sáu, 23/1/2026 18:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đinh Thị Đâu khai nhận đã thu mua bột ngọt và hạt nêm có nguồn gốc Trung Quốc, chất lượng thấp, sau đó sử dụng máy móc để đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu nổi tiếng.

Tang vật được lực lượng công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: Quý Hiền.

Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm vừa được phát hiện trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, đêm 20/1, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Đông kiểm tra phòng trọ số 4 do bà Đinh Thị Đâu (SN 1988, trú thôn Tường Sơn, xã Xuân An) thuê tại khu phố 2, phường Quy Nhơn Đông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng trọ này một số lượng lớn bột ngọt và hạt nêm giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường. Công an đã thu giữ 307 gói bột ngọt, hạt nêm giả tương đương 127 kg mang các nhãn hiệu Knorr, A-One; 20 bao phụ gia thực phẩm ghi nhãn bằng tiếng Trung Quốc, tương đương 480 kg. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ nhiều nhiều công cụ, phương tiện liên quan khác.

Tại cơ quan công an, Đâu khai nhận đã thu mua bột ngọt và hạt nêm có nguồn gốc Trung Quốc, chất lượng thấp, sau đó sử dụng máy móc để đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu nổi tiếng nhằm bán ra thị trường kiếm lời.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, qua đấu tranh nhanh, lực lượng chức năng xác định một số điểm tiêu thụ sản phẩm giả trên địa bàn tỉnh và thu hồi thêm 150 sản phẩm giả đã được bán ra trước đó.

https://tienphong.vn/mua-phu-gia-thuc-pham-tu-trung-quoc-roi-ho-bien-thanh-hat-nem-knorr-a-one-post1815254.tpo

Tiền Lê/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

