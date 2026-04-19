Phi công Hà Còi đính chính

Sau khi Hà Còi thông báo sẽ không xuất hiện ở buồng lái máy bay trong thời gian tới, nhiều fan liên tục hỏi lý do anh nghỉ bay. Đáp lại, nam cơ phó cho biết mình chỉ đang đi học.

Hà Còi gần đây gây bất ngờ khi thông báo đi học tại Mỹ. Ảnh: hacoi1711/Instagram.

“Úi úi Hà làm sao mà nghỉ bay được, Hà đang đi học mà. Từ từ nhá”, phi công, cơ phó Hà Còi (tên thật Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001) viết ở phần chú thích của clip mới nhất đăng tải trên kênh TikTok có 1 triệu follow.

Trong đoạn video, Hà Còi giới thiệu một vòng căn nhà anh đang ở tại Mỹ trong thời gian đi học. Anh chia sẻ cảm xúc hạnh phúc và háo hức với hành trình phía trước.

Phía dưới phần bình luận, khi có người theo dõi hỏi “Sao anh nghỉ bay vậy”, Hà Còi đáp “Anh không có”. Phi công trẻ cũng nhiệt tình “thả tim” những lời chúc và động viên anh cố gắng học để phấn đấu lên cơ trưởng.

Trước đó, hôm 16/4, cơ phó, phi công Hà Còi khiến cư dân mạng bất ngờ khi thông báo trên trang cá nhân về việc dừng bay trong thời gian tới. Anh cho biết đã hoàn tất chuyến bay cuối cùng và lên đường đi học tại Mỹ.

Theo chia sẻ, Hà Còi buồn vì phải xa gia đình, song vẫn háo hức trước những cơ hội mới, trải nghiệm mới. Trước đây, nam cơ phó từng có thời gian học tập và rèn luyện tại xứ sở cờ hoa.

Nhiều người theo dõi tỏ ra tiếc nuối, bày tỏ mong muốn tiếp tục thấy Hà Còi ngồi ở khoang lái máy bay. Từ khóa “phi công Hà Còi nghỉ bay” cũng bất ngờ được tìm kiếm nhiều trên nền tảng TikTok, khiến nam cơ phó phải đính chính rằng mình không nghỉ bay mà chỉ đang đi học.

Hà Còi là một trong số phi công gây chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt clip liên quan đến công việc hồi năm 2024. Khi đó, anh cảm thấy bất ngờ và ngại khi bỗng dưng nổi tiếng, được nhiều người nhận ra khi đi ngang sân bay.

Hà Còi có bố mẹ làm trong ngành hàng không. Lớn lên, anh được đào tạo chuyên môn ở Mỹ, sau đó về Việt Nam tiếp tục học tập và huấn luyện, trở thành cơ phó.

Hà Còi hiện sở hữu 1 triệu lượt theo dõi trên tài khoản TikTok. Bên cạnh công việc chính, anh chăm chỉ sáng tạo nội dung, tham gia chụp hình quảng cáo và dự sự kiện.