Phí cấp biển ôtô ở Hà Nội, TP.HCM có thể giảm còn 14 triệu đồng

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện, theo đó phí ra biển ôtô dưới 9 chỗ tại Hà Nội và TP.HCM có thể giảm còn 14 triệu đồng.

Bộ Tài chính đề xuất quy định mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông giảm 30% so với mức thu hiện hành. Ảnh: Hồng Quang.

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tại dự thảo thông tư liên quan tới phí cấp biển cho phương tiện giao thông, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông so với quy định hiện hành (trừ mức thu lệ phí cấp đổi biển số).

Nếu dự thảo được thông qua, người mua ôtô con tại hai thành phố lớn sẽ tiết kiệm được 6 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Mức thu lệ phí dự kiến điều chỉnh theo đề xuất của Bộ Tài chính (Đơn vị tính: đồng/lần/xe) STT Nội dung thu lệ phí Khu vực I Khu vực II I Cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới



1 Ôtô, trừ ôtô quy định tại điểm 2, điểm 3 Mục này 350.000 100.000 2 Ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) 14.000.000 140.000 3 Rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời 140.000 105.000 4 Môtô



a Trị giá đến 15 triệu đồng 700.000 105.000 b Trị giá trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng 1.400.000 105.000 c Trị giá trên 40 triệu đồng 2.800.000 105.000 II Cấp đổi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới



1 Cấp đổi chứng nhận đăng ký kèm theo biển số



a Ôtô 105.000 b Môtô 70.000 2 Cấp đổi chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số 35.000 3 Cấp đổi biển số

a Ôtô 100.000 b Môtô 50.000 III Cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời, biển số xe tạm thời

1 Cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng giấy 35.000 2 Cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng kim loại 105.000

Dự thảo nêu rõ tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số phương tiện giao thông nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí của khu vực tổ chức, cá nhân lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá theo quy định pháp luật về đăng ký xe, biển số xe cơ giới.

Đối với ôtô, môtô của công an sử dụng vào mục đích an ninh đăng ký tại khu vực I hoặc đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thì áp dụng mức thu tại khu vực I.

Trị giá môtô làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Hiện, mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông được quy định theo Thông tư số 60/2023/TT-BTC, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 71/2025/TT-BTC.

Tại công văn số 4800/BCA-H01, Bộ Công an cũng đã đề xuất cụ thể mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 71/2025/TT-BTC theo hướng giảm 30% so với mức thu hiện hành, riêng đối với mức thu lệ phí cấp đổi biển số không đề nghị sửa đổi.