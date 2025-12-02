Ngân hàng đang thu phí quản lý tài khoản bao nhiêu mỗi tháng?

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng tăng điều kiện số dư tối thiểu để được miễn phí quản lý tài khoản, nhiều khách hàng cá nhân thắc mắc về mức phí các ngân hàng đang áp dụng.

TPBank đang áp dụng phí duy trì tài khoản 8.000 đồng/tháng với khách hàng cá nhân. Ảnh: Nam Khánh.

Phí quản lý tài khoản là khoản chi phí các ngân hàng thu từ khách hàng để đảm bảo tài khoản thanh toán của khách hàng luôn trong trạng thái hoạt động.

Thông thường, nếu khách hàng giữ số dư cao hơn mức tối thiểu ngân hàng quy định, nhà băng sẽ miễn phí dịch vụ này. Ngược lại, nếu số dư tài khoản xuống thấp, ngân hàng có thể trừ trực tiếp phí quản lý hàng tháng. Mức thu cụ thể tùy thuộc chính sách từng nhà băng và loại tài khoản.

Tại VietinBank, tài khoản thanh toán bằng VND của khách hàng không đăng ký dịch vụ eBanking hiện chịu phí duy trì 3.000 đồng/tháng. Với tài khoản không hoạt động, mức phí này là 10.000 đồng/tháng và sẽ được trừ dần đến khi hết số dư trên tài khoản.

Vietcombank hiện cũng thu phí quản lý tài khoản tiêu chuẩn 10.000 đồng/tháng, còn tài khoản đồng chủ sở hữu áp dụng mức phí 200.000 đồng/năm (tương đương gần 17.000 đồng/tháng).

BIDV thì thu phí dựa trên số dư bình quân. Theo đó, tài khoản có số dư dưới 2 triệu đồng sẽ bị tính phí 5.000 đồng/tháng; số dư từ 2 triệu đến dưới 10 triệu đồng chịu mức phí 3.000 đồng/tháng; còn tài khoản thanh toán duy trì số dư từ 10 triệu đồng trở lên sẽ được miễn loại phí này.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, Sacombank thu phí quản lý 6.000 đồng/tháng cho tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân, hoặc miễn phí nếu số dư bình quân tháng trước từ 500.000 đồng trở lên. Với khách hàng có tài khoản thanh toán thứ 4 trở lên, phí quản lý tăng lên 100.000 đồng/tháng. Riêng tài khoản nhận lương, Sacombank miễn phí quản lý năm đầu. Từ năm thứ 2, nếu số dư bình quân thấp hơn 100.000 đồng sẽ bị tính phí 10.000 đồng/tháng.

PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG HIỆN NAY Ngân hàng Phí quản lý tài khoản VietinBank Tài khoản không đăng ký eBanking: 3.000 đồng/tháng Tài khoản không hoạt động: 10.000 đồng/tháng Vietcombank Tài khoản thường: 10.000 đồng/tháng Tài khoản đồng chủ sở hữu: 200.000 đồng/năm BIDV Số dư bình quân < 2 triệu: 5.000 đồng/tháng; Số dư 2 triệu đến dưới 10 triệu: 3.000 đồng/tháng; Số dư ≥10 triệu: Miễn phí Sacombank Số dư bình quân ≥ 500.000 đồng: miễn phí Số dư bình quân < 500.000 đồng: 6.000 đồng/tháng Tài khoản thứ 4 trở lên: 100.000 đồng/tháng; Tài khoản nhận lương: miễn phí năm đầu, năm 2 thu 10.000 đồng/tháng nếu số dư <100.000 đồng VPBank Số dư bình quân < 2 triệu: 10.000 đồng/tháng Số dư bình quân ≥ 2 triệu: miễn phí MB Số dư tối thiểu 50.000 đồng: miễn phí LPBank Số dư bình quân < 50.000 đồng: 5.000 đồng/tháng Số dư bình quân ≥ 50.000 đồng: miễn phí BVBank Số dư bình quân < 50.000 đồng: 10.000 đồng/tháng Số dư bình quân ≥ 50.000 đồng: miễn phí TPBank Tài khoản thường: 8.000 đồng/tháng ACB, VIB, Techcombank Miễn phí

VPBank quy định tài khoản thanh toán thường (Autolink) có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng phải trả phí 10.000 đồng/tháng; khi duy trì số dư tối thiểu từ 2 triệu đồng trở lên sẽ được miễn phí.

Trong khi đó, MB chỉ yêu cầu khách hàng giữ tối thiểu 50.000 đồng trong tài khoản là đã được miễn phí quản lý. TPBank đang áp dụng phí duy trì tài khoản 8.000 đồng/tháng.

Với LPBank, nhà băng này áp dụng phí quản lý 5.000 đồng/tháng (tính tròn tháng) và miễn phí nếu số dư bình quân trên tài khoản của khách hàng không thấp hơn 50.000 đồng.

BVBank thì quy định số dư tối thiểu của tài khoản đăng ký gói chuẩn, sinh viên, nhận lương và tài khoản thanh toán khác là 50.000 đồng/tháng. Nếu số dư dưới mức tối thiểu này, phí duy trì là 10.000 đồng/tháng.

Tất cả các mức phí nêu trên của các nhà băng đều chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (thuế VAT).

Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận một số ngân hàng lớn lựa chọn “chiều lòng” khách hàng bằng chính sách miễn phí toàn bộ phí quản lý tài khoản, gồm ACB, VIB và Techcombank. Đây cũng là nhóm nhà băng đang theo đuổi chiến lược đẩy mạnh ngân hàng số và cải thiện trải nghiệm giao dịch.