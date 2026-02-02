Phẫu thuật giảm cân có thể dẫn đến nghiện rượu?

Mặc dù được chứng minh là biện pháp can thiệp hiệu quả, phẫu thuật giảm cân không thể giải quyết triệt để chứng nghiện thực phẩm tiềm ẩn của những người mắc bệnh béo phì.

Các hình thức tự ràng buộc hiện đại khác bao gồm những thay đổi bằng phương pháp phẫu thuật; ví dụ phẫu thuật giảm cân như thắt đai dạ dày, cắt vạt dạ dày và nối tắt dạ dày.

Những phương pháp phẫu thuật này đều tạo ra một cái dạ dày nhỏ hơn hoặc bỏ qua phần ruột hấp thụ dưỡng chất. Thắt đai dạ dày là phương pháp phẫu thuật đặt một vòng tròn silicon quanh dạ dày nhằm giảm sức chứa của dạ dày mà không phải loại bỏ bất kỳ phần dạ dày hay ruột non nào. Cắt vạt dạ dày là phương pháp phẫu thuật loại bỏ một phần dạ dày để giảm kích cỡ của nó lại. Phẫu thuật nối tắt dạ dày là thay đổi đường đi của ruột non quanh dạ dày và tá tràng nhằm giảm khả năng hấp thụ dưỡng chất.

Bệnh nhân Emily đã được phẫu thuật nối tắt dạ dày vào năm 2014 và nhờ đó đã giảm từ 113 kg xuống còn 52 kg trong vòng một năm. Trước đó, cô ấy đã thử mọi cách và không biện pháp can thiệp nào có tác dụng. Emily không đơn độc.

Cứ một trong bốn người phẫu thuật giảm cân thì có một người mắc chứng nghiện rượu. Ảnh: Freepik.

Phẫu thuật giảm cân được chứng minh là biện pháp can thiệp hiệu quả đối với những người béo phì, đặc biệt khi các phương pháp khác đã thất bại. Nhưng chúng vẫn có những hậu quả ngoài ý muốn.

Cứ bốn người phẫu thuật nối tắt dạ dày thì có một người bắt đầu mắc chứng nghiện rượu. Khi tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, Emily cũng bắt đầu nghiện rượu. Có nhiều lý do cho hiện tượng này.

Hầu hết những người béo phì đều mắc chứng nghiện thực phẩm tiềm ẩn mà chỉ phẫu thuật sẽ không đủ để giải quyết vấn đề. Rất ít người trải qua những cuộc phẫu thuật này được tư vấn điều chỉnh hành vi và tâm lý cần thiết để thay đổi thói quen ăn uống của họ. Do đó, nhiều người sẽ lại ăn uống theo cách không lành mạnh, làm giãn nở phần dạ dày hiện đã nhỏ, cuối cùng dẫn đến các biến chứng y tế và lại cần đến phẫu thuật. Khi thức ăn không còn là lựa chọn, nhiều người chuyển từ thức ăn sang thứ khác, chẳng hạn như rượu.

Hơn nữa, phẫu thuật sẽ thay đổi cách thức chuyển hóa rượu, làm gia tăng tỷ lệ hấp thụ. Khi dạ dày không còn có kích cỡ bình thường, rượu sẽ được hấp thụ vào máu gần như ngay lập tức và bỏ qua giai đoạn chuyển hóa lần thứ nhất vốn luôn diễn ra trong dạ dày. Kết quả là bệnh nhân bị say nhanh hơn và lâu hơn với lượng rượu ít hơn, gần giống như truyền rượu qua tĩnh mạch.