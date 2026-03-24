Phạt tài xế xe biển xanh chở người ngồi chênh vênh trên xe

Một trường hợp điều khiển ôtô biển xanh chở người ngồi trên thùng và hàng hóa không chằng buộc tại TP Huế vừa bị xử phạt, sau khi clip chiếc xe lưu thông có dấu hiệu vi phạm lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 24/3, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết vừa xử phạt một trường hợp điều khiển ôtô biển xanh vi phạm quy định an toàn giao thông.

Cụ thể, anh Nguyễn Xuân F. (SN 1984, trú phường Hương Trà, TP. Huế), tài xế xe bán tải biển xanh 75M-000.xx, bị lập biên bản với hai lỗi về chở người ngồi trên xe trái quy định và vận chuyển hàng hóa không chằng buộc. Tổng mức phạt 15 triệu đồng, bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Xe biển xanh vi phạm hai lỗi về chở người ngồi trên xe trái quy định và vận chuyển hàng hóa không chằng buộc. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, vào ngày 22/3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh chiếc xe ôtô bán tải mang biển xanh lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua trung tâm Tứ Hạ (phường Hương Trà), chở nhiều bàn ghế xếp chồng cao vượt cabin, lấn ra hai bên thùng xe. Phía trên số bàn ghế này có một người đàn ông ngồi chênh vênh, không có biện pháp đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Huế đã chỉ đạo xác minh. Đến ngày 23/3, tài xế Nguyễn Xuân F. được mời đến cơ quan công an làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo trình bày, khoảng 10h37 trưa ngày 22/3, anh F. điều khiển xe bán tải mang BKS màu xanh 75M-000.xx chở bàn ghế phục vụ hoạt động thể thao của phường Hương Trà. Do không chằng buộc bàn ghế, lo vật dụng rơi xuống đường nên đã để một người ngồi phía sau thùng xe giữ đồ, vi phạm quy định.

Quá trình xác minh cho thấy, thời điểm làm việc, bàn ghế, vật dụng đã được dỡ xuống nên không đủ căn cứ xử phạt lỗi chở hàng vượt kích thước bao ngoài của xe.

Đáng chú ý, theo UBND phường Hương Trà, chiếc xe bán tải biển xanh kể trên thuộc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công của phường, được sử dụng vận chuyển bàn ghế sau sự kiện đại hội thể dục thể thao của địa phương. UBND phường đã yêu cầu đơn vị liên quan báo cáo, làm rõ để xử lý theo quy định.