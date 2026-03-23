Tài xế xe biển xanh vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 23/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 1 đã lập biên bản xử phạt tài xế N.V.T. (SN 1976, trú tại Lào Cai) do có hành vi điều khiển ôtô đi sai làn đường trên cao tốc.

Thông tin từ Cục CSGT, xe biển xanh 24A-005.xx được xác định vi phạm vào lúc 15h38 ngày 19/3, tại km128+700 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Lào Cai - Hà Nội). Tài xế N.V.T. (SN 1976, trú tại Lào Cai) đã điều khiển xe đi sai làn đường (đi vào làn đường ngược chiều) để vượt xe phía trước.

Hình ảnh chiếc ôtô biển xanh đi sai làn đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Công an cung cấp.

Hành vi vi phạm của tài xế đã bị người dân phản ánh tới Cục CSGT. Sau khi nắm được thông tin, Đội 1 - Cục CSGT đã xác minh, mời tài xế vi phạm về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh, chiếc ôtô do tài xế T. điều khiển thuộc một đơn vị hành chính của tỉnh Lào Cai.

Với vi phạm trên, anh T. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.