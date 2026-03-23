Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tài xế xe biển xanh vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

  • Thứ hai, 23/3/2026 10:08 (GMT+7)
Ngày 23/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 1 đã lập biên bản xử phạt tài xế N.V.T. (SN 1976, trú tại Lào Cai) do có hành vi điều khiển ôtô đi sai làn đường trên cao tốc.

Thông tin từ Cục CSGT, xe biển xanh 24A-005.xx được xác định vi phạm vào lúc 15h38 ngày 19/3, tại km128+700 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Lào Cai - Hà Nội). Tài xế N.V.T. (SN 1976, trú tại Lào Cai) đã điều khiển xe đi sai làn đường (đi vào làn đường ngược chiều) để vượt xe phía trước.

Xe bien xanh anh 1

Hình ảnh chiếc ôtô biển xanh đi sai làn đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Công an cung cấp.

Hành vi vi phạm của tài xế đã bị người dân phản ánh tới Cục CSGT. Sau khi nắm được thông tin, Đội 1 - Cục CSGT đã xác minh, mời tài xế vi phạm về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh, chiếc ôtô do tài xế T. điều khiển thuộc một đơn vị hành chính của tỉnh Lào Cai.

Với vi phạm trên, anh T. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

TP.HCM hạn chế nhiều tuyến đường khu Thủ Thiêm

Từ ngày 23/3 đến 25/3, TP.HCM hạn chế giao thông nhiều tuyến đường tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

5 giờ trước

Đỗ xe bán tải chắn ngõ, chủ xe thản nhiên ngồi hiên nhà mặc kệ

Xe bán tải đỗ chắn kín ngõ khiến các phương tiện không thể đi qua, dù được đề nghị di chuyển, chủ xe vẫn thờ ơ ngồi hiên nhà, thậm chí nói “lùi xe mà đi”.

45:2687 hôm qua

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Thành Đạt/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý