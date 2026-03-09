Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tài xế lái 'xe cứu thương' biển xanh vi phạm nồng độ cồn

  • Thứ hai, 9/3/2026 09:52 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sáng 9/3, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 6 vừa xử phạt tài xế V.T.H. (SN 1986, trú tại Hà Nội) do điều khiển ôtô khi trong hơi thở có nồng độ cồn.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 8/3, tại phố Trần Vỹ (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 phát hiện ông V.T.H. điều khiển ôtô biển xanh 29M-003.XX có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.

Cảnh sát kiểm tra người vi phạm.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này có nồng độ cồn ở mức 0,071 mg/lít khí thở. Làm việc với lực lượng chức năng, nam tài xế thừa nhận trước đó đã uống bia.

Đáng chú ý, chiếc xe do anh H. điều khiển mang biển xanh và dán logo “cứu thương”. Tuy nhiên, qua xác minh của lực lượng chức năng, phương tiện này thực chất thuộc sở hữu của một nhà tang lễ trên địa bàn phường Phú Diễn, không phải xe cấp cứu của cơ sở y tế.

Phương tiện liên quan.

Cùng tối 8/3, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra nồng độ cồn trên toàn địa bàn. Qua kiểm soát gần 6.400 phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 148 trường hợp vi phạm.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, cho biết việc kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện không phân biệt loại phương tiện hay người điều khiển.

“Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra từ ôtô cá nhân, xe kinh doanh vận tải, xe cấp cứu, thậm chí cả xe của nhà tang lễ. Việc kiểm tra sẽ được duy trì liên tục với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm kiềm chế tai nạn giao thông”, Trung tá Chiến nhấn mạnh.

Tài xế xe máy văng hàng chục mét, tử vong sau va chạm với tàu hỏa

Một người đàn ông điều khiển xe máy từ đường Ngọc Hồi qua đường sắt vào ngõ 210, bất ngờ bị tàu hỏa đâm trúng. Nạn nhân bị văng ra xa hàng chục mét, tử vong tại chỗ.

6 giờ trước

Ôtô tông liên hoàn 7 phương tiện ở Hà Nội

Tối 6/3, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) khiến nhiều phương tiện hư hỏng và một số người bị thương.

22:41 6/3/2026

Mưa trái mùa trút ào ào, người đi đường TP.HCM không kịp trở tay

Đầu giờ chiều 6/3, khu trung tâm TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa trái mùa diện rộng. Cơn mưa kéo dài gần 30 phút với lượng mưa tương đối cao khiến người đi đường không kịp trở tay.

18:29 6/3/2026

Văn Ngân/VOV

Nồng độ cồn Hà Nội Tài xế Xe cứu thương Biển xanh Nồng độ cồn Giao thông

