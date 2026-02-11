Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phạt nặng xe khách 41 chỗ 'nhồi' 72 người

  • Thứ tư, 11/2/2026 11:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tài xế và chủ xe giường nằm bị phạt gần 200 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và tước phù hiệu xe khách 2 tháng do chở 72 hành khách trên xe 41 chỗ nằm.

Sáng 11/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) cho biết đơn vị vừa kiểm tra, xử phạt gần 200 triệu đồng với tài xế và chủ xe khách giường nằm chở quá số người quy định.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) dừng xe khách có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, xử lý.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an), các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, xử lý phản ánh vi phạm gửi tới Zalo của Cục trưởng Cục CSGT về trường hợp xe ôtô khách chở quá số người quy định.

Sau khi nhận được chỉ đạo, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã giao Đội CSGT đường bộ số 5 dừng, kiểm tra phương tiện để xử lý.

Đến khoảng 22h ngày 10/2, Đội CSGT đường bộ số 5 dừng xe ôtô BKS 23B-004.94 chạy tuyến Hà Giang - Hải Phòng (lý trình cự ly dài trên 300 Km).

Qua kiểm tra CSGT xác định, lái xe là Hà Quang Hiệu (SN 1983, ở xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh) xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 72 hành khách (thực tế xe chỉ được phép chở 41 chỗ nằm, một chỗ ngồi và một người lái).

Đội CSGT đường bộ số 5 lập biên bản đối với lái xe về hành vi “Chở quá số người quy định” quy định tại điểm 4, khoản 4 Điều 20, Nghị định 168 của Chính phủ.

Đồng thời, tổ công tác lập biên bản với chủ xe khách về hành vi “Giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 điều 20 của Nghị định này” quy định tại khoản 6 Điều 32, Nghị định 168 của Chính phủ.

Với các hành vi nêu trên, tài xế và chủ xe bị phạt 193.500.000 đồng, đồng thời bị xử phạt bổ sung tước phù hiệu của phương tiện 2 tháng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

