Phát lệnh khẩn yêu cầu thủy điện đồng loạt xả nước

Trưa 30/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế cho biết, vừa phát lệnh khẩn gửi chủ các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tổ chức vận hành điều tiết tăng lưu lượng xả nước về hạ du để tạo dung tích phòng lũ an toàn, đề phòng mưa lớn diễn ra đầu tháng 11 tới gây đột biến.

Hai hồ chứa vừa nhận lệnh khẩn điều tiết nước nhằm tăng dung tích phòng lũ là hồ thủy điện Hương Điền (thị xã Hương Trà) và hồ chứa nước thủy lợi Tả Trạch (thị xã Hương Thủy).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh TT-Huế, trong 3 giờ qua, tại địa bàn các huyện Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới, Phú Vang, các thị xã Hương Trà, Hương Thủy và TP. Huế có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 25-90 mm, một số nơi cao hơn như Điền Hương 106,2 mm, thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền) 106,4 mm... Thời tiết tại TT-Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo trong những giờ tới, phạm vi ảnh hưởng của mưa vừa, mưa to có xu hướng mở rộng trên địa bàn toàn tỉnh, có nơi mưa rất to, phổ biến ở mức từ 30-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Mưa lớn khiến mức lũ trên các sông lớn như sông Hương và sông Bồ dâng cao. Lũ trên sông Hương lúc 12h trưa nay ở mức 1,3 mét, vượt trên báo động 1 là 0,3 mét. Lũ trên sông Bồ 1,68 mét, trên báo động 1 là 0,18 mét. Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ chiều tối nay đến ngày mai 31/10, khả năng mực nước trên các sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức xấp xỉ báo động 2.

Nhằm hạ dần mực nước hồ chứa, tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du trong thời gian tới, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu chủ hồ chứa nước Tả Trạch điều chỉnh mức điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, với lượng xả từ 350 - 700 m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế nước về đến hồ. Thời gian điều tiết tăng dần lưu lượng nước kể từ 14 giờ chiều nay.

Tương tự, hồ chứa thủy điện Hương Điền được yêu cầu vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 400 - 700 m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Ban Chỉ huy lưu ý các địa phương, đơn vị chức năng thuộc vùng hạ du hồ chứa nước Tả Trạch, Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền). Chính quyền các địa phương vùng hạ du cần kịp thời thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó.

