Bão nhiệt đới Kong-rey mạnh lên thành siêu bão

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines xác định siêu bão Kong-rey đang di chuyển chậm ở khu vực cách tỉnh Cagayan của nước này 350 km về phía Đông với sức gió lên tới 185 km/h.

Ảnh chụp vệ tinh cơn bão nhiệt đới Kong-rey vào thứ Ba. Nguồn: zoom. Earth.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết bão nhiệt đới Kong-rey đã mạnh lên thành siêu bão trong ngày 30/10, đe dọa gây mưa lớn và gió mạnh tại nhiều khu vực phía Bắc nước này.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Philippines báo cáo có thêm 20 người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất lớn do bão Trami gây ra, nâng tổng số người thiệt mạng do cơn bão này lên 145 người.

Trong khi các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích, phục hồi hệ thống đường sá và cầu cống, cũng như phân phát thức ăn và quần áo cho hàng nghìn người dân phải di dời do cơn bão Trami, Chính phủ Philippines đang tập trung vào việc giảm bớt ảnh hưởng do siêu bão Kong-rey ảnh hưởng từ đầu tuần.

Tuy nhiên, chính phủ nước này hiện vẫn chưa công bố số người tử vong liên quan đến cơn bão trên.

Trong ngày 30/10, Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines đã xác định siêu bão Kong-rey đang di chuyển chậm ở khu vực cách tỉnh Cagayan của nước này 350 km về phía Đông với sức gió lên tới 185 km/giờ và giật đến 230 km/giờ.

Theo cơ quan này, nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do bão Trami, bao gồm cả vùng Bicol đều nằm trong quỹ đạo của siêu bão Kong-rey.

Ngoài ra, siêu bão này cũng đe dọa tỉnh Batanes ở mỏm cực Bắc của Philippines.

Cơ quan trên cho biết thêm siêu bão Kong-rey sẽ ở vị trí gần nhất với tỉnh Batanes trong thời gian từ tối 30 đến sáng 31/10 với cường độ ở gần hoặc đạt mức cao nhất.

Kong-rey, cơn bão thứ 12 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, dự kiến sẽ di chuyển khỏi nước này vào tối 31/10 hoặc sáng sớm 1/11 tới.

