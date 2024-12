Thông xe đường đèo nối Nha Trang - Đà Lạt từ 7h sáng nay

Ngày 21/12, Khu Quản lý đường bộ III có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, UBND huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) và UBND huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) về việc thông xe đoạn quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê.

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường và xem xét các điều kiện liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, Khu Quản lý đường bộ III nhận thấy các vị trí sạt lở nghiêm trọng trên đoạn quốc lộ 27C đi qua đèo Khánh Lê đã đủ điều kiện thông xe 1 làn xe (thông xe bước 1) theo quy định pháp luật về Phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai của Bộ Giao thông vận tải.

Để tạo điều kiện phương tiện lưu thông, người dân đi lại, bắt đầu từ 7h ngày 22/12, tuyến quốc lộ 27C đi qua đèo Khánh Lê chính thức thông xe trở lại. Riêng đoạn sạt lở tại Km43+300 với chiều dài 300 m thông xe 1 làn (có lắp đặt hệ thống cảnh báo, rào chắn, cử người trực gác để điều tiết xe qua từng chiếc một).

Khu Quản lý đường bộ III tiếp tục chỉ đạo đơn vị khẩn trương hoàn thiện việc sửa chữa mặt đường hư hỏng; bổ sung hệ thống an toàn giao thông để khôi phục lại tình trạng giao thông bình thường trong thời gian sớm nhất.

Vào sáng 21/12, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên lực lượng đang thi công khắc phục sạt lở tại vị trí Km43+300 đèo Khánh Lê. Tại đây, ông Đinh Văn Thiệu tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố thiên tai tại đèo Khánh Lê, gồm: Văn phòng Quản lý đường bộ III.3, Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa, Công an huyện Khánh Vĩnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Vĩnh.

Như Tiền Phong đã thông tin, từ 7h ngày 15/12, trên đoạn quốc lộ 27C đi qua đèo Khánh Lê, đã xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng rất lớn, ách tắc giao thông hoàn toàn tại nhiều vị trí. Đến thời điểm 2h30 ngày 19/12, đủ điều kiện để thông xe 1 làn theo quy định. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến bất lợi, các khối đất đá tiếp tục sạt lở nên tiếp tục gây gián đoạn giao thông. Do khu vực đèo vẫn còn mưa và có nguy cơ tiếp tục sạt lở gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, cơ quan chức năng tạm thời đóng đường ngăn xe từ 17h tối đến 7h sáng hôm sau đoạn qua đèo Khánh Lê.