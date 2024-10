Nhiều hồ nuôi tôm ở Quảng Bình bị xóa trắng

Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch Lưu Đức Huấn cho biết, hiện trường sạt lở chạy dọc bờ biển thuộc thôn Thanh Xuân với chiều dài gần 2 km. Hiện tượng sạt lở xuất hiện từ đầu năm, nhưng mấy ngày gần đây tình trạng rất nghiêm trọng, biển xâm thực vào đất liền gần chục mét.

Ông Võ Bá Phú, một hộ gia đình nuôi tôm bị ảnh hưởng do sạt lở bờ biển cho biết: “Từ đầu năm, nhận thấy sạt lở ngày một nghiêm trọng nên gia đình chỉ đầu tư nuôi 3 ao tôm, trong đó hai ao tôm đã thả giống khoảng hai tháng trước. Ao tôm còn lại mới thả giống 15 ngày. Mấy ngày nay sóng ầm ào cả ngày, đánh tan đê bao, cuốn toàn bộ tôm trong ao và thiết bị máy móc ra biển, tổng thiệt hại ước hơn 2 tỷ đồng ”.

Theo Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch, tình trạng sạt lở không chỉ làm thiệt hại tài sản của người dân mà nguy cơ ảnh hưởng 450 hộ dân/1.800 nhân khẩu của 3 thôn sát biển là các thôn Thanh Xuân, Thanh Hải và Thanh Gianh. Sạt lở cũng đã xoá trắng một số diện tích rừng phòng hộ.

Ông Lưu Đức Huấn cho rằng, rất cần đầu tư xây dựng kè kiên cố chống sạt lở bờ biển tại khu vực này. Tuy nhiên, sẽ phải cần một nguồn vốn rất lớn nên ngân sách địa phương khó đáp ứng. Nếu không kịp thời ngăn chặn tình trạng sạt lở này, hậu quả sẽ rất khó lường.

Ông Hoàng Minh Thái, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, ông đã đến thị sát hiện trường sạt lở và đã yêu cầu các phòng ban chuyên môn kiểm tra, đánh giá mức độ sạt lở, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình xem xét, vì việc đầu tư xây dựng bờ kè cần nguồn vốn rất lớn.

