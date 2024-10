Nước lên nhanh ở Quảng Bình, hơn 15.000 ngôi nhà ngập

Theo Văn phòng Ban Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng của bão số 6, phía Nam tỉnh Quảng Bình đã có mưa to và rất to. Tính đến 7 giờ sáng 28/10, tại trạm đo Sông Thái và Kiến Giang lượng mưa đo được lần lượt hơn 728mm và 724mm.

Nước từ thượng nguồn đổ về khiến nước trên sông Kiến Giang, đoạn qua huyện Lệ Thuỷ vượt mức báo động 3 là 0,9m, gây ngập lụt nghiêm trọng ở các vùng trũng của huyện này.

Anh Trần Xuân (trú tại thị trấn Kiến Giang) cho biết, nước lên nhanh chưa từng có, nghe tiếng rít rào rào như lũ quét. Đây được xem là hiện tượng bất thường đối với vùng đồng bằng như thị trấn Kiến Giang.

“Rất có thể mưa ở thượng nguồn lớn, nước đổ về quá nhanh, còn nhanh hơn trận lũ lịch sử năm 2020. Mặc dù đã có phương án chuẩn bị từ trước, nhưng nước lên quá nhanh mà lại lúc nửa đêm nên nhiều gia đình trở tay không kịp. Nhà tôi nhiều đồ đạc cũng không kịp di chuyển lên cao để tránh lụt”, anh Trần Xuân chia sẻ.

Ngay trong đêm, huyện Lệ Thuỷ đã huy động lực lượng tổ chức di dời 89 hộ, với 333 nhân khẩu ra khỏi vùng sạt lở và hàng trăm hộ khác ở vùng trũng đến nơi an toàn.

Huyện Quảng Ninh và huyện Bố Trạch cũng đã khẩn cấp di dời hơn 60 người dân với hơn 200 nhân khẩu khỏi vùng sạt lở và nguy cơ ngập sâu.

Hiện, toàn tỉnh Quảng Bình có hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập từ 0,5m đến 1,5m. Nặng nhất là huyện Lệ Thuỷ với hơn 10.000 ngôi nhà và Quảng Ninh khoảng 4.000 ngôi nhà bị ngập lụt.

TP. Đồng Hới cũng có gần 400 hộ, với hơn 1.000 nhân khẩu bị ngập lụt, tập trung ở phường Đức Ninh Đông và xã Đức Ninh.

Đến sáng nay (28/10), nhiều tuyến đường từ quốc lộ đến tỉnh lộ của tỉnh Quảng Bình bị ngập lụt, giao thông ngưng trệ. Đặc biệt, QL1A đoạn qua xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ bị ngập sâu hơn 0,5 m vào rạng sáng 28/10, khiến phương tiện lưu thông qua đây phải phân luồng đi đường tránh lũ. Lực lượng chức năng cử lực lượng trắng đêm phân luồng giao thông qua đoạn ngập lụt này.

Mưa lũ làm một người bị mất tích khi đang tham gia cứu hộ di dời dân dưới chân đập Thanh Sơn, xã Thái Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Hiện, mưa trên địa bàn Quảng Bình vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Mưa có hiện tượng lan ra phía Bắc Quảng Bình, rất có thể dẫn đến một trận lũ lụt lớn trên diện rộng tại Quảng Bình trong một vài ngày tới.

