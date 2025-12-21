Phát hiện thi thể cụ bà dưới sông Cà Ty

Sáng 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường và tiến hành các thủ tục điều tra vụ phát hiện thi thể cụ bà nằm ven bờ sông Cà Ty (khu vực Bình Thuận cũ).

Trước đó, sáng cùng ngày, trong lúc lưu thông qua khu vực cầu Trần Hưng Đạo trên sông Cà Ty, một số người dân phát hiện thi thể một phụ nữ nằm dưới nước, sát mép bờ sông Cà Ty. Vị trí này thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP Phan Thiết, Bình Thuận cũ). Sau đó, vụ việc được trình báo cho lực lượng chức năng.

Thi thể cụ bà được phát hiện nằm dưới sông Cà Ty. Ảnh: B.H

Ngư dân địa phương đã hỗ trợ vớt nạn nhân đưa lên bờ phục vụ công tác khám nghiệm.

Vụ việc xảy ra tại khu vực trung tâm vào giờ cao điểm, đông người qua lại nên thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Người dân hiếu kỳ tập trung đông trên cầu. Ảnh: B.H

Lực lượng chức năng đã phải nhắc nhở, yêu cầu người dân không tụ tập, đảm bảo trật tự khu vực hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Người thân nạn nhân đã có mặt tại hiện trường và xác nhận người tử vong là bà Đ.T.T (88 tuổi, trú phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).