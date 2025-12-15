Vụ sạt lở ở Quốc lộ 6: Đã thông tuyến và tìm thấy 3 thi thể nạn nhân

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Đến rạng sáng 15/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ nạn nhân và thông tuyến giao thông.

Thông tin từ Công an xã Mai Châu cho biết ngày 15/12/2025, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong đống đất đá sạt lở, nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn C., sinh năm 1973, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Nỗ lục tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở và giải tỏa ách tắc.

Như vậy, từ chiều ngày 14/12 đến rạng sáng ngày 15/12, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 3 thi thể và 2 xe máy. Đến 5h ngày 15/12, hàng ngàn khối đất, đá tại điểm sạt lở đã được giải phóng, tuyến đường được thông tuyến trở lại.

Đến 5h ngày 15/12 giải phóng được hàng ngàn khối đất, đá điểm sạt lở đã được thông tuyến.

Trước đó, khoảng 14h37, ngày 14/12, tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, đã xảy ra vụ sạt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, Hạt 4 QL6 thuộc Công ty Cổ phần Công trình 222 đã có mặt tại hiện trường. Đơn vị đã huy động 5 máy xúc, 2 ôtô, phối hợp với các lực lượng chức năng tại chỗ và lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ để tìm kiếm các nạn nhân và giải phóng mặt đường.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy 1 thi thể là anh Phạm Đức Th., sinh năm 1997, quê quán thôn Quang Minh, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Ôtô con và xe khách đã có thể lưu thông qua đoạn sạt lở.

Thi thể thứ 2 được tìm thấy sau đó là anh Bùi Văn Thìn sinh năm 1980, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Tại hiện trường, hàng nghìn mét khối đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp hoàn toàn mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt, giao thông ách tác kéo dài nhiều giờ hai bên đường.

Tuyến đường đã thông, song các lực lượng chức năng ở địa phương, CSGT, Hạt 4 QL6 thuộc Công ty Cổ phần công trình 222 vẫn túc trực đảm bảo ATGT và dọn dẹp để đường QL6 thông thoáng an toàn.