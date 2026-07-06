Phát hiện rãnh mộ 25 m, tìm thấy 5 bộ hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng

Trong quá trình khảo sát, khai quật tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện rãnh mộ dài khoảng 25 m, 5 bộ hài cốt, tấm tăng của bộ đội và nhiều kỷ vật.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu giám sát hoạt động lấy mẫu sinh phẩm từ các hài cốt, di vật vừa phát hiện. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) sáng 6/7, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết lực lượng làm nhiệm vụ đã ghi nhận những kết quả bước đầu quan trọng khi phát hiện rãnh mộ có chiều dài khoảng 25 m, rộng khoảng 3 m tại khu vực A, phía sau Nhà truyền thống.



"Đây là kết quả hết sức quan trọng, khẳng định những nhận định, đánh giá của Ban Chỉ đạo là đúng hướng, đồng thời mở ra nhiều hy vọng tiếp tục tìm thấy các liệt sĩ còn đang yên nghỉ tại khu vực này", ông Cường nhấn mạnh.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM, quá trình khảo sát, khai quật được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn, với sự tham gia của các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các chuyên gia, nhà khoa học và đơn vị liên quan.

Các mảnh xương vụn vừa được tìm thấy sáng 6/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại khu vực rãnh mộ vừa được phát hiện, lực lượng chức năng bước đầu tìm thấy 5 bộ hài cốt cùng một tấm tăng bộ đội và nhiều mẫu xương vụn, bao gồm một tờ giấy được cho là quyết định liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Trên giấy, một số thông tin rời rạc chưa bị mục nát, vẫn còn đọc được như "Đồng chí Huỳnh Văn Quên", "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam"; "Do nhu cầu công tác... khả năng... đạo đức của cán bộ, có đề nghị của đơn vị... 962"; "Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định".

Toàn bộ hiện vật, di cốt được ghi nhận, đánh dấu vị trí, lập hồ sơ hiện trường và bảo quản theo đúng quy định để phục vụ công tác giám định, xác minh sau này.

Hiện, các lực lượng đang tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại khu vực A, đồng thời tiến hành rà soát cẩn trọng từng lớp đất. Mọi dấu vết, di vật và mẫu xương đều được xử lý theo nguyên tắc khoa học, khách quan và thận trọng nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn của hiện trường.

Lực lượng chức năng di chuyển hài cốt vừa phát hiện ra khỏi rãnh mộ. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Ban Chỉ đạo, việc phát hiện rãnh mộ cùng các hài cốt, di vật bước đầu là kết quả của quá trình đối chiếu hồ sơ lịch sử quý giá, các bức ảnh của nước ngoài, ảnh vệ tinh, bản đồ quân sự, tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, kết hợp khảo sát thực địa và đối chiếu nhiều nguồn thông tin.

Song Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh đây mới là kết quả ban đầu, mọi kết luận về số lượng, danh tính hay quy mô khu chôn cất sẽ chỉ được công bố sau khi hoàn tất quá trình khai quật, giám định và xác minh theo quy định.

Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai trên cơ sở các kết quả xác minh cho thấy khu vực này có dấu hiệu là nơi chôn cất tập thể, trong đó có cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Trong thời gian tới, các lực lượng sẽ tiếp tục mở rộng khảo sát, khai quật theo phương châm "chắc đến đâu làm đến đó", bảo đảm tuyệt đối an toàn, đồng thời phối hợp thực hiện lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN để xác định danh tính các hài cốt khi đủ điều kiện. Đây được xem là bước đi quan trọng trong hành trình đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương sau nhiều thập kỷ.