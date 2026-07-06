Phát hiện nhiều vật thể bí ẩn trên bãi biển Australia

Giới chức Australia đang xác minh nguồn gốc của 6 vật thể lạ trôi dạt vào các bãi biển ở bang Queensland.

Sở Cứu hỏa bang Queensland cho biết tổng cộng 6 vật thể trôi dạt vào các bãi biển của bang này. Ảnh: Sở Cứu hỏa bang Queensland.

Cơ quan Vũ trụ Australia ngày 5/7 xác nhận đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định bản chất và nguồn gốc của các vật thể bí ẩn trôi dạt vào bờ biển nước này.

"Cơ quan Vũ trụ Australia đang hỗ trợ chính quyền địa phương trong vụ việc liên quan đến các vật thể nghi có nguồn gốc từ không gian, được phát hiện tại Forrest Beach, phía bắc bang Queensland. Chúng tôi đang xác định bản chất cũng như nguồn gốc của các vật thể này", Cơ quan Vũ trụ Australia cho biết.

Theo các hình ảnh được công bố, các vật thể trôi dạt vào bãi biển tại khu vực Forrest Beach của bang Queensland có hình cầu, kích thước khá lớn.

Sở Cứu hỏa Queensland cho biết tổng cộng 6 vật thể đã được phát hiện trên bãi biển. Trong đó, 5 vật thể đã được đưa vào các thùng chứa chuyên dụng, còn vật thể thứ 6 đang được xử lý để bảo đảm an toàn.

Sở Cứu hỏa Queensland lưu ý có thể sẽ còn xuất hiện thêm các mảnh vỡ trong những ngày tới. Cơ quan này khẳng định hiện chưa có mối đe dọa nào đối với người dân địa phương, đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi các thông tin do Cơ quan Vũ trụ Australia công bố.

"Các vật thể này vẫn đang được xác định bản chất và nguồn gốc", thông báo nêu rõ. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Cơ quan Vũ trụ Australia xác nhận các "mảnh vỡ nghi là rác thải vũ trụ” có thể chứa hóa chất nguy hiểm. Ảnh: Sở Cứu hỏa bang Queensland.

Phó giáo sư Alice Gorman, chuyên gia về rác vũ trụ tại Đại học Flinders (Australia), nhận định: "Các vật thể này có thể đến từ một tầng của tên lửa, có thể là tầng một hoặc tầng hai, chúng rơi trở lại trái đất trong khi những phần còn lại tiếp tục đưa tải trọng tên lửa vào không gian".

Theo bà Gorman, các vật thể được tìm thấy có đặc điểm phù hợp với những bộ phận thuộc hệ thống nhiên liệu của tên lửa. "Chúng trông giống các bình chứa nhiên liệu được chế tạo từ hợp kim titan. Nếu đúng vậy, chúng được gọi là “quả cầu không gian” và có thể được tìm thấy nhiều năm sau một vụ phóng", bà Gorman cho biết thêm.

Nếu đúng là "quả cầu không gian", chúng có thể vẫn còn chứa hydrazine, loại nhiên liệu tên lửa có độc tính rất cao.

Theo bà Gorman, hiện ước tính có hơn 30.000 mảnh rác vũ trụ. Rác vũ trụ đang trở thành vấn đề nghiêm trọng, khi số lượng các vụ phóng vào không gian tăng mạnh. "Trong 5 năm qua, số vụ phóng vào không gian nhiều hơn toàn bộ lịch sử trước đó cộng lại. Điều đó đồng nghĩa ngày càng có nhiều vật thể, thường được gọi là rác vũ trụ, quay trở lại bầu khí quyển trái đất”, bà Gorman cho hay.