Phát hiện manh mối nghi của tài xế bị lũ cuốn ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện quần và chìa khóa nghi của tài xế xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi tại ngầm A Rông Trên.

Chiều 18/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay (Quảng Trị), cho biết lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một chiếc quần và chìa khóa xe nghi thuộc về anh Nguyễn Văn Thành (48 tuổi) - tài xế bị nước lũ cuốn mất tích khi cố vượt ngầm tràn A Rông Trên.

"Chúng tôi đang tiếp tục xác minh để làm rõ các dấu vết này", ông Hiền nói.

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cùng công an, quân sự, dân quân địa phương và UBND xã La Lay vẫn duy trì lực lượng tìm kiếm.

Chiếc quần và chìa khóa xe nghi của tài xế Nguyễn Văn Thành.

"Nhiều người cũng quan tâm, giúp sức. Nhưng đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy nạn nhân", ông thông tin thêm.

Sáng cùng ngày, gần 100 người đã được huy động men theo các khe suối, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Gia đình tài xế cũng túc trực tại hiện trường, ngóng tin.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 12h ngày 17/11, dù đã có barie và cảnh báo cấm qua lại, anh Thành vẫn điều khiển xe đầu kéo lách qua rào chắn để vượt ngầm A Rông Trên đang bị ngập lũ khoảng 50 cm, dòng chảy mạnh.

Khi xe đến giữa ngầm, nước xiết khiến phương tiện nghiêng đầu, không thể tiến thêm.

Anh Thành phải trèo lên thùng xe chờ lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, đến khoảng 12h25, trước khi lực lượng chức năng tiếp cận, dòng lũ quật đổ chiếc xe và cuốn trôi, khiến tài xế mất tích.

