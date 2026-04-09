Phát hiện kinh hoàng của Bill Gates ở đại học Harvard

Bill kinh hoàng phát hiện ông không phải là một trong những người thông minh nhất, chí ít là về toán cao cấp. Trong thời gian về nhà nghỉ đông, Bill nói với Paul rằng giáo sư của ông đã lấy bằng tiến sĩ khi mới 16 tuổi.

Những giấc mơ thời trai trẻ của Bill gắn liền với một con chip máy tính. Lịch sử máy tính cá nhân được cho là bắt đầu vào năm 1969 khi Intel phát triển con chip 4004 có thể lập trình được. Khả năng lập trình là chìa khoá - nếu phần mềm có thể được viết trên con chip silicon bé xíu đó, nó sẽ loại bỏ nhu cầu sử dụng máy tính lớn cồng kềnh. Một thiết bị như ASR-33 có thể xử lý dữ liệu nếu được gắn chip; nó có thể tự tính phương trình 2 + 2 = 4.

Ý tưởng chính là thế. Vấn đề là con chip 4004 có khả năng lưu trữ thông tin rất hạn chế. Đó là lý do vào mùa xuân năm 1972, Bill Gates và Paul Allen lại mê mẩn bài viết trên tạp chí Electronics thông báo Intel phát hành 8008, một con chip có sức mạnh xử lý gấp đôi. Paul nghĩ ông và Bill có thể viết một phiên bản BASIC cho 8008. Đó sẽ là kỳ tích to lớn, vì “người bình thường sẽ có thể mua máy tính cho văn phòng thậm chí nhà riêng của họ.”

Và những chiếc máy tính đó sẽ vẫn “chậm như rùa và yếu xìu,” Bill ngắt lời.

Ông đã nhìn thấy tiềm năng của con chip 8008 ở một ứng dụng khác; trong khi một phiên bản BASIC sẽ ngốn gần hết bộ nhớ của chip, chương trình đếm xe lại ít tốn bộ nhớ hơn. Paul cũng cho rằng ý tưởng này rất hay. Lakeside đã trả 4.200 đôla cho phần mềm sắp xếp thời khoá biểu; Bill và Paul đã dùng 360 đôla trong số đó mau con chip 8008 của Intel.

Ngón tay họ run rẩy khi bóc lớp giấy bạc bên ngoài, để lộ ra một mảnh gốm hình chữ nhật màu tím có nắp kim loại mạ vàng, dài khoảng một inch, có chín chân nhỏ nhô ra ở mỗi bên. Paul nhớ lại, “Với hai anh chàng trước giờ chỉ biết đến những cỗ máy tính lớn cồng kềnh, đó là một khoảnh khắc kỳ diệu.”

Bill Gates khi còn trẻ. Ảnh: The Business Standard.

Bill đặt tên dự án mới của họ là Traf-O-Data; mục tiêu ngắn hạn là phát triển một phần cứng có khả năng đếm số xe chạy qua. Mục tiêu dài hạn là thống lĩnh toàn cầu…về một thứ gì đó. Bill chuẩn bị lên đường đến Harvard thì nhờ sự giúp đỡ của Paul Gillbert, một sinh viên kỹ thuật tại Đại học Washington, họ đã cho ra mắt chiếc máy Traf-O-Data hoạt động được đầu tiên.

Điều quan trọng là trình mô phỏng, một chương trình mô phỏng các hoạt động của máy tính lớn sẽ hỗ trợ cho mã đếm xe của Bill. Nếu muốn tìm hiểu sâu về chuyên môn, hãy tìm đọc cuốn tiểu sử Gates của Manes và Andrews. Ở đây, bạn chỉ cần biết rằng với tư cách là một chương trình hỗ trợ các chương trình khác, các chương trình giúp người dùng cuối thực hiện công việc, trình mô phỏng là một người họ hàng xa của hệ điều hành, như Microsoft Windows.

Thế là Bill lên đường đến Cambrigde với niềm tin chắc chắn mình sẽ trở thành một ông trùm dữ liệu giao thông trong tương lai.

Ấn tượng mà Bill gây cho mọi người khi mới đến trường rất tệ. Giáo sư Thomas Cheatham, giám đốc Phòng thí nghiệm điện toán Aiken huyền thoại của Harvard, đã miêu tả Bill thời 1973 hư sau: “Bill là một người đáng ghét…Cậu ấy hay coi thường người khác vô cớ, và nói chung không phải là người đáng kết giao.”

Bạn cùng phòng của Bill kể ông gần như không thèm sử dụng ga trải giường, và không ai nhớ ông có đi dự tiệc hay có bạn gái hay không. Cuộc sống xã hội của Bill dường như chỉ gói gọn trong những buổi họp nhóm thâu đêm hàng tuần cho môn Toán 55, một môn học khó đến mức ngay cả những thần đồng toán học thông minh nhất của Harvard cũng phải toát mồ hôi lạnh.

Bill kinh hoàng phát hiện ông không phải là một trong những người thông minh nhất, chí ít là về toán cao cấp. Trong thời gian về nhà nghỉ đông, Bill nói với Paul rằng giáo sư của ông đã lấy bằng tiến sĩ khi mới 16 tuổi. Sau này Paul viết rằng Bill rất đau lòng khi phải chấp nhận mình không bao giờ trở thành “người thông minh nhất trong lớp toán đó.”