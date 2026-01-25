Phát hiện gần 10 kg pháo hoa nổ được cất giấu tại Bệnh viện Vĩnh Phúc

Một nhân viên Khoa dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc bị bắt quả tang khi tàng trữ gần 10 kg pháo hoa nổ ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Vụ việc đang gây nhiều tranh cãi khi có mâu thuẫn giữa thông tin từ cơ quan công an và báo cáo của lãnh đạo bệnh viện, cần tiếp tục được làm rõ trách nhiệm liên quan.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an phường Vĩnh Phúc đang tiếp tục xác minh, xử lý nhân viên cửa hàng tạp hóa tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) tàng trữ 5 khối pháo hoa nổ.

Trung tá Nguyễn Quang Đăng - Phó Trưởng phòng PC06 trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc. Ảnh CAPT.

Theo thông tin, vào hồi 21h15 ngày 15/1, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Bích Phương (SN 1990, trú tại thôn Vinh Quang, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm.

Thời điểm kiểm tra, Phương là nhân viên Khoa dinh dưỡng làm việc tại cửa hàng tạp hóa trong Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Lực lượng chức năng phát hiện Phương đang mang số hàng cấm đi cất giấu trong khuôn viên Bệnh viện. Tang vật thu giữ gồm 5 khối pháo hoa nổ (loại pháo hoa dàn 49), với tổng khối lượng 8,4 kg.

Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận số pháo hoa nổ trên được tàng trữ nhằm mục đích sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH xác định hành vi của Phương có dấu hiệu phạm tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại Điều 191, Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã bàn giao người và tang vật cho Công an phường Vĩnh Phúc để xử lý theo thẩm quyền.

Chậm báo cáo khi sự việc xảy ra

Sự việc xảy ra từ 15/1, nhưng lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc không có bất kỳ báo cáo nào lên cơ quan chủ quản. Đến khi có thông tin trên báo chí, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc báo cáo cụ thể vụ việc, đồng thời cung cấp hồ sơ lao động liên quan đến Trần Thị Bích Phương để phục vụ công tác quản lý, thì lúc này, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc mới làm báo cáo gửi cơ quan quản lý cấp trên.

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc, nơi phát hiện nhân viên Khoa dinh dưỡng cất dấu 8,4 kg pháo hoa nổ.

Trong văn bản báo cáo, giải trình, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc cho biết: Phương trước đây đã từng là nhân viên Hợp đồng lao động phổ thông với vị trí việc làm là tạp vụ tại Quầy tạp hóa Bệnh viện từ năm 2020; hiện Phương đã xin nghỉ việc (chấm dứt hợp đồng) tại Bệnh viện kể từ ngày 01/01/2026 và không tham gia bất kỳ hoạt động chuyên môn, kinh doanh hay nhiệm vụ nào khác thuộc sự quản lý, điều hành của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và Bệnh viện cũng không nhận được thông báo nào từ các cơ quan chức năng…

Trao đổi với một số cơ quan báo chí, ông Lê Văn Tịnh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết: “Phương là hợp đồng tạp vụ của quầy tạp hóa chứ không phải nhân viên y tế, đây là lao động phổ thông và đã có đơn xin nghỉ việc, bệnh viện đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động từ 31/12”.

Ông Tịnh cũng cho biết thêm: Sự việc xảy ra ở bên ngoài bệnh viện, tuy nhiên Phương khai đang mang đi cất giấu trong khuôn viên bệnh viện. Chính vì vậy, khi lực lượng chức năng làm việc, chỉ mời Tổ trưởng tổ dân phố nơi bắt được đối tượng đến chứng kiến, chứ không mời lãnh đạo bệnh viện tham gia.

Cần làm rõ những thông tin trái chiều

Trong khi Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ - Đơn vị trực tiếp bắt quả tang và thiết lập hồ sơ ban đầu khẳng định: đã phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Bích Phương đang có hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc, thì Giám đốc Bệnh viện lại khẳng định vụ việc xảy ra bên ngoài khuôn viên của cơ quan này.

Hình ảnh đối tượng buôn pháo. Ảnh CAPT.

Cùng một vụ việc, nhưng lại có những thông tin khác nhau khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Việc tàng trữ trái phép pháo hoa nổ ngay trong khuôn viên bệnh viện là vô cùng nguy hiểm, bởi nếu xảy ra cháy nổ, thì hậu quả sẽ khôn lường, nhất là thời điểm chuẩn bị diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - thời điểm phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn xã hội.

Theo nội dung bài viết và hình ảnh tại hiện trường mà Cơ quan công an đăng tải, thể hiện rõ không gian, thời gian việc bắt quả tang là tại Quầy tạp hoá trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Người bị bắt khai nhận là nhân viên của cơ quan này.

Cũng theo hồ sơ, tài liệu mà phóng viên thu thập được, Nguyễn Thị Bích Phương là lao động hợp đồng (không xác định thời hạn) thuộc khoa Dinh dưỡng của viện này. Vụ việc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ bắt quả tang hành vi tàng trữ trái phép pháo hoa nổ tại quầu tạp hoá bên trong bệnh viện được nhiều người chứng kiến, trong đó đại diện Công an phường Vĩnh Phúc, Tổ trưởng Tổ dân phố và cả nhân viên bảo vệ của bệnh viện chứ không phải bên ngoài bệnh viện như giám đốc bệnh viện khẳng định. Những băn khoăn này cần được các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ.