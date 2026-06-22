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Xã hội

Phát hiện động vật lạ trong vườn, người dân giao nộp công an

  • Thứ hai, 22/6/2026 08:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an TP Đồng Nai tiếp nhận cá thể kỳ đà vân do người dân giao nộp và bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật thuộc Vườn Quốc gia Bù Gia Mập chăm sóc, thả về tự nhiên.

Anh Hào (áo đen) bàn giao cá thể kỳ đà vân quý hiếm cho lực lượng để chăm sóc, thả về tự nhiên.

Ngày 21/6, Công an TP Đồng Nai thông tin, cá thể kỳ đà vân nói trên được anh Hoàng Anh Hào (trú thôn 4, xã Đa Kia) tự nguyện giao nộp cho Công an xã Đa Kia.

Tại trụ sở, anh Hào cho biết, trong lúc làm vườn phát hiện cá thể kỳ đà. Sử dụng điện thoại để tra cứu thông tin, anh xác định đây là loài kỳ đà vân thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Nhận thức được trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã, anh mang cá thể trên giao nộp cho cơ quan chức năng.

Hành động trách nhiệm của anh Hoàng Anh Hào đã góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên động vật hoang dã, đồng thời lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Kỳ đà vân là loài động vật hoang dã thuộc Nhóm IB, nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm khai thác và sử dụng mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại.

Tại Việt Nam, loài này được ghi nhận phân bố từ tỉnh Quảng Trị trở vào các tỉnh phía Nam. Kỳ đà vân có thân màu vàng xám, trên lưng rải rác các đốm vàng nhỏ xen kẽ những vệt xám lớn xếp theo chiều ngang, tạo nên đặc điểm nhận dạng rất riêng.

Kỳ đà vân, tê tê Java, cầy gấm được giao nộp

Lực lượng kiểm lâm TP. Huế đã tiếp nhận 26 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp. Trong số này có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB và IIB được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

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https://tienphong.vn/phat-hien-dong-vat-la-trong-vuon-nguoi-dan-bat-giao-nop-cong-an-post1853273.tpo

Theo Văn Quân/Tiền Phong

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