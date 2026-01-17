Phát hiện 9,5 kg pháo tại cửa hàng kinh doanh Minh Thi

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp Công an xã Phú Nghĩa (Hà Nội) kiểm tra một điểm kinh doanh tại chợ Trường Yên, phát hiện và tạm giữ 9,5 kg pháo các loại.

Ngày 16/1/2026, Đội Quản lý thị trường số 25, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Phú Nghĩa (Hà Nội) tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh Minh Thi, địa chỉ tại chợ Trường Yên, xã Phú Nghĩa; đồng thời khám nơi cất giấu tang vật tại thôn Yên Trường 2, xã Phú Nghĩa do bà Nguyễn Thị Thi làm chủ.

Các tang vật liên quan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ tổng cộng 9,5 kg pháo các loại, gồm 1,3 kg pháo bông, 1 kg pháo tỏi và 7,2 kg pháo xoay.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm về hành vi kinh doanh, buôn bán hàng cấm, Đội Quản lý thị trường số 25 đã lập hồ sơ, chuyển toàn bộ tang vật và hồ sơ vụ việc đến Công an xã Phú Nghĩa để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.