Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Phát hiện 9,5 kg pháo tại cửa hàng kinh doanh Minh Thi

  • Thứ bảy, 17/1/2026 15:13 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp Công an xã Phú Nghĩa (Hà Nội) kiểm tra một điểm kinh doanh tại chợ Trường Yên, phát hiện và tạm giữ 9,5 kg pháo các loại.

Ngày 16/1/2026, Đội Quản lý thị trường số 25, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Phú Nghĩa (Hà Nội) tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh Minh Thi, địa chỉ tại chợ Trường Yên, xã Phú Nghĩa; đồng thời khám nơi cất giấu tang vật tại thôn Yên Trường 2, xã Phú Nghĩa do bà Nguyễn Thị Thi làm chủ.

kinh doanh Minh Thi, cua hang Minh Thi, Chu Minh Thi anh 1

Các tang vật liên quan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ tổng cộng 9,5 kg pháo các loại, gồm 1,3 kg pháo bông, 1 kg pháo tỏi và 7,2 kg pháo xoay.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm về hành vi kinh doanh, buôn bán hàng cấm, Đội Quản lý thị trường số 25 đã lập hồ sơ, chuyển toàn bộ tang vật và hồ sơ vụ việc đến Công an xã Phú Nghĩa để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.

https://anninhthudo.vn/phat-hien-95kg-phao-tai-cua-hang-kinh-doanh-minh-thi-post635634.antd

M.H/An ninh thủ đô

kinh doanh Minh Thi cửa hàng Minh Thi Chủ Minh Thi Hà Nội kinh doanh Minh Thi cửa hàng Minh Thi Chủ Minh Thi

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý