Đột kích căn biệt thự ở Hà Nội, bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao

Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa một "tổ hợp" lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia ẩn mình trong khu biệt thự hạng sang.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đêm 15/1/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân kiểm tra, rà soát cư trú trên toàn địa bàn Thủ đô.

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn.

Căn biệt thự các đối tượng thuê để thực hiện hành vi phạm tội

Bí ẩn bên trong 2 căn biệt thự hạng sang

Tâm điểm của đợt ra quân là mũi trinh sát đột kích vào hai căn biệt thự tại Khu đô thị Splendora (xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội). Tại đây, Tổ công tác phát hiện 8 người nước ngoài (gồm 7 công dân Hàn Quốc và 1 công dân Trung Quốc) đang lưu trú nhưng không xuất trình được hộ chiếu, thị thực theo quy định.

Hiện trường bên trong các căn biệt thự này được bài trí như một "trung tâm điều hành" dã chiến với số lượng lớn thiết bị điện tử đang hoạt động. Lực lượng Công an đã tiến hành niêm phong, thu giữ 17 máy tính xách tay, 14 máy tính bảng và 25 điện thoại di động các loại phục vụ cho công tác điều tra.

Mở rộng đấu tranh, các trinh sát xác định số hộ chiếu của nhóm đối tượng này không bị thất lạc mà đang được cất giấu có chủ đích tại một địa điểm khác.

Lực lượng chức năng đưa các đối tượng cùng tang vật vụ án về trụ sở phục vụ công tác đấu tranh.

Ngay trong đêm, một mũi công tác khác đã kiểm tra căn hộ tại khu đô thị Vin Smart City (phường Tây Mỗ), phát hiện một đối tượng người Trung Quốc đang cất giấu 7 quyển hộ chiếu trùng khớp với thông tin nhân thân của nhóm người tại Splendora. Đối tượng này có biểu hiện khai báo quanh co, định tẩu tán tang vật nhằm gây khó khăn cho công tác xác minh của cơ quan chức năng.

Thủ đoạn "lừa đảo qua điện thoại" nhắm vào người Hàn Quốc

Qua đấu tranh khai thác nóng, bản chất của nhóm đối tượng này đã dần được làm rõ. Tại cơ quan Công an, đối tượng Kang Dae Hyeon (quốc tịch Hàn Quốc) thừa nhận hành vi nhập cảnh vào Việt Nam không phải để du lịch mà để tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Kang Dae Hyeon khai nhận: "Mục đích của chúng tôi đến Việt Nam là để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Các nạn nhân mà chúng tôi nhắm đến là người dân đang sinh sống tại Hàn Quốc".

Theo lời khai ban đầu, phương thức hoạt động của nhóm là sử dụng các thiết bị công nghệ cao tại Việt Nam để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo về Hàn Quốc. Nhiệm vụ của các đối tượng như Kang Dae Hyeon là đóng vai nhân viên tư vấn, gọi điện tạo lòng tin cho nạn nhân để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc dụ dỗ chuyển tiền.

Sau khi lấy được dữ liệu của "con mồi", chúng sẽ chuyển tiếp thông tin cho một bộ phận khác để thực hiện các bước chiếm đoạt tài sản tiếp theo. Việc lựa chọn các khu đô thị khép kín, an ninh cao tại Việt Nam để đặt "đại bản doanh" là nhằm trốn tránh sự truy vết của lực lượng chức năng cả hai nước.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật tại hiện trường.

Kiên quyết xử lý, không để "sót, lọt" địa bàn

Bên cạnh chiến công triệt phá ổ nhóm công nghệ cao người Hàn Quốc, trong đêm 15/1, các tổ công tác còn phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm khác tại phường Kim Liên, Hồng Hà và các xã Mỹ Đức, Quảng Bị. Đáng chú ý là nhóm 5 công dân Pakistan nhập cảnh bằng thị thực điện tử, di chuyển từ Đồng Nai ra Hà Nội cư trú bất hợp pháp để chờ xin hỗ trợ về nước.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Thị Dung, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo các quy định pháp luật.

Đối với nhóm đối tượng Hàn Quốc có dấu hiệu tội phạm hình sự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ hành vi, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Số thiết bị công nghệ cao bị lực lượng chức năng thu giữ.

"Thời gian tới, toàn lực lượng phải tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tăng cường hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, không để xảy ra tình trạng 'sót, lọt' nhân khẩu, đối tượng quản lý trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự cho Thủ đô trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc", Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhấn mạnh.