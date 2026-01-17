Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán vũ khí liên tỉnh

Công an TP.HCM bắt tạm giam 11 bị can trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh với quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài.

Ngày 17/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đơn vị đã khởi tố vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, khởi tố 13 bị can; trong đó bắt tạm giam 11 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can.

Các bị can tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình và đấu tranh với các hành vi mua bán vũ khí, pháo, vật liệu nổ trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Huỳnh Vũ (SN 1987, trú phường Phú Nhuận, TP.HCM) có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, gồm súng thể thao, đạn thể thao, linh kiện súng, súng tự chế và đạn quân dụng.

Nhận định đây là đường dây hoạt động phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an ninh, trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đầu tháng 8/2022, Nguyễn Huỳnh Vũ nảy sinh ý định mua nguyên vật liệu để chế tạo các chi tiết súng như CZ455, CZ457, Ruger nhằm bán kiếm lời. Hoạt động chế tạo súng diễn ra từ tháng 8/2022 đến khoảng tháng 4/2023 thì tạm dừng.

Đến năm 2024, Vũ chuyển sang mua đạn, súng thể thao và đạn quân dụng, sau đó lắp ráp để bán. Từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, kẻ này đã bán súng, linh kiện súng và đạn cho nhiều người trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Cơ quan công an đã truy xét, mời làm việc 20 người có liên quan, tất cả đều thừa nhận hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng của Nguyễn Huỳnh Vũ.

Bị can Nguyễn Huỳnh Vũ cùng tang vật.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp 18 địa điểm tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng. Tại các địa điểm này, công an thu giữ 21 khẩu súng các loại, 4.227 viên đạn, 112 hộp tiếp đạn, 31 ống giảm thanh cùng nhiều thân súng, nòng súng, báng súng, linh kiện chế tạo súng, dao, kiếm, gậy ba khúc và thuốc súng.

Kết quả giám định sơ bộ xác định có 14 khẩu súng quân dụng, 2.637 viên đạn quân dụng và nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ có tính sát thương cao.