Phát hiện 2 người tử vong trong căn nhà ven Quốc lộ 1 ở Khánh Hòa

Cơ quan chức năng Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc 2 người tử vong trong một căn nhà ven Quốc lộ 1, xã Vạn Hưng.

Chiều 9/5, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 2 người tử vong trong một căn nhà cấp 4 ven đoạn qua thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện căn nhà của bà Đ.T.T.V (SN 1975, trú thôn Xuân Tự 2) có nhiều dấu hiệu bất thường nên trình báo chính quyền.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, kiểm tra và phát hiện bà V. cùng một người đàn ông đã bên trong căn nhà.

Lãnh đạo xã Vạn Hưng cho biết, người đàn ông tử vong không phải là người địa phương.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.