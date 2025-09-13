Phát biểu gây tranh cãi về Lee Kang-in

Một nhà báo Pháp chỉ trích tiền vệ Lee Kang-in là "cầu thủ tệ hại", tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ.

Lee Kang-in bị chỉ trích.

Trước thềm trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Lens tại vòng 4 Ligue 1 vào ngày 14/9, nhà báo nổi tiếng người Pháp Pierre Menes có phát biểu gây sốc về tiền vệ Lee Kang-in.

Trên kênh YouTube cá nhân, Menes nhận định PSG sẽ phải làm quen với việc thiếu vắng Ousmane Dembele và tài năng trẻ Desire Doue - hai ngôi sao đang dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu hơn 1 tháng.

Tuy nhiên, phát biểu gây chú ý nhất là khi nhà báo 60 tuổi thẳng thừng gọi Lee là “cầu thủ tệ hại”, đồng thời mỉa mai rằng tuyển thủ Hàn Quốc sẽ có thêm thời gian thi đấu vì những trụ cột đều chấn thương.

Những nhận xét nặng nề này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng phản ứng từ cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt tại châu Á. Nhiều CĐV PSG đến từ Hàn Quốc cho rằng lời lẽ của Menes thiếu tôn trọng và phiến diện, bởi Lee vẫn có những đóng góp tích cực cho CLB trong năm qua.

Ban lãnh đạo PSG, đặc biệt là Giám đốc Thể thao Luis Campos cùng HLV Luis Enrique, không hề có ý định để Lee rời đi trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Niềm tin dành cho Lee càng lớn hơn sau màn trình diễn chói sáng tại Siêu cúp châu Âu 2025, nơi anh ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Tottenham.

Hợp đồng giữa Lee và PSG vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2028.

