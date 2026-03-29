Phạt 27 triệu đồng vì đi xe hết hạn đăng kiểm trên cao tốc

  • Chủ nhật, 29/3/2026 18:03 (GMT+7)
Ngày 29/3, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết đã lập biên bản xử lý một trường hợp điều khiển phương tiện hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Trước đó, vào sáng 28/3, trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm tra tổ công tác phát hiện ô tô biển số 85A-044.93 do ông Đ.Q.V (49 tuổi, trú Khánh Hòa) điều khiển tham gia giao thông khi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn hơn một tháng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Đồng thời cũng xử phạt chủ phương tiện là Công ty H.L.P 22 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với vụ việc là 27 triệu đồng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, đăng kiểm không chỉ là thủ tục hành chính mà là điều kiện bắt buộc để bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện khi tham gia giao thông.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) đã xử phạt nhiều trường hợp tương tự.

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM

