Pháp, Đức thuyết phục Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga

Ngày 29/8, Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Merz tuyên bố sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan tới đàm phán hòa bình tại Ukraine.

Việc Pháp và Đức thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga thể hiện tinh thần đoàn kết cùng sự mất kiên nhẫn của các lãnh đạo châu Âu đối với tiến triển đàm phán hòa bình tại Ukraine. Ảnh: Les Échos

Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ở thành phố Toulon, miền Nam nước Pháp, , Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết vẫn đang hy vọng về một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian sắp tới.

Tuy nhiên hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức vẫn tỏ ra thận trọng và tuyên bố đang thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow trong trường hợp hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine không được tổ chức.

Các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm vào các công ty đang giao dịch với Nga để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Ông Friedrich Merz cho biết sẽ cùng với Tổng thống Pháp liên lạc với ông Trump để bàn bạc kỹ hơn về vấn đề này trong hai ngày cuối tuần (30-31/08).

Về phần mình, ông Macron nhấn mạnh phía châu Âu cũng đang xem xét gói trừng phạt thứ 19 dành cho Moscow.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine cũng như tăng cường tài trợ cho việc sản xuất thiết bị quân sự tại nước này. Pháp và Đức đang tích cực hợp tác trong “liên minh tình nguyện” để cung cấp “bảo đảm an ninh” cho Kyiv trong trường hợp một thỏa thuận hòa bình được thiết lập.

Dự kiến một phiên họp của liên minh này sẽ được tổ chức vào tuần tới.

Việc Pháp và Đức thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga thể hiện tinh thần đoàn kết cùng sự mất kiên nhẫn của các lãnh đạo châu Âu đối với tiến triển đàm phán hòa bình tại Ukraine.

Nếu các biện pháp này được thực hiện, ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực quốc tế, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục duy trì chiến sự.