Pháp đình chỉ Shein vì bán búp bê tình dục và vũ khí

Chính phủ Pháp đã bắt đầu đình chỉ hoạt động của nền tảng bán lẻ thời trang Shein sau khi phát hiện búp bê tình dục có hình dạng trẻ em và vũ khí bị cấm được bày bán trên nền tảng này.

Cửa hàng đầu tiên của Shein vừa được mở cửa tại Paris (Pháp). Ảnh: Reuters.

Bộ Tài chính Pháp thông báo: “Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ bắt đầu quy trình đình chỉ Shein cho đến khi nền tảng này chứng minh được toàn bộ nội dung của họ đã tuân thủ pháp luật và quy định của Pháp”.

Tiến trình bắt đầu được Chính phủ Pháp khởi động trong ngày 5/11, sự việc khiến ngày khai trương cửa hàng đầu tiên của Shein đặt tại Paris trở nên bất ổn.

Những người biểu tình đã xuất hiện bên ngoài cửa hàng, cảnh sát chống bạo động có mặt để sẵn sàng kiểm soát đám đông, trong khi nhiều khách hàng hàng xếp hàng chờ tới lượt vào mua sắm.

Trước đó, cơ quan giám sát tiêu dùng Pháp ngày 2/11 đã phát hiện các sản phẩm búp bê tình dục có hình dáng giống trẻ em bày bán trên website của Shein, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ tại Pháp.

Ngày 5/11, nghị sĩ Antoine Vermorel-Marques phát hiện trên website của Shein rao bán các mặt hàng bị xem là vũ khí và bị cấm tại Pháp như đao, rìu hay miếng đeo khớp ngón tay bằng kim loại...

Để khắc phục vấn đề và thể hiện sự thiện chí, phía Shein cho biết đã dừng hoạt động của những nhà bán hàng rao bán sản phẩm gây tranh cãi, đồng thời cấm hoàn toàn việc bán búp bê tình dục trên nền tảng tại tất cả các quốc gia. Shein cũng đã chủ động tạm ngừng hoạt động chợ điện tử trên website vận hành tại Pháp, để rà soát và siết chặt hoạt động của các bên đối tác thứ ba.

Dù vậy, Bộ Tài chính Pháp cho biết sẽ kiên quyết đình chỉ toàn bộ website Shein tại Pháp, không chỉ riêng chợ điện tử dành cho các bên đối tác thứ ba, nếu những mặt hàng bị cấm vẫn tiếp tục xuất hiện trên website.

Cảnh sát chống bạo động có mặt tại buổi khai trương cửa hàng đầu tiên của Shein tại Pháp. Ảnh: Reuters.

Cửa hàng đầu tiên của Shein trên thế giới hiện đặt tại tầng 6 của trung tâm thương mại BHV ở thủ đô Paris của Pháp. Sự xuất hiện của cửa hàng này cũng đang vấp phải phản đối từ giới chính trị gia và các doanh nghiệp địa phương tại Pháp.

Thị trưởng Paris Anne Hidalgo và nhiều nhà bán lẻ cho rằng mô hình kinh doanh của Shein tạo ra lợi thế cạnh tranh không công bằng và làm suy yếu các cửa hàng thời trang của Pháp.

Trong khi đó, nhiều khách hàng chờ vào mua sắm tại cửa hàng của Shein ở Paris cho biết họ bị thu hút bởi mức giá rẻ và sự tiện lợi của thương hiệu này. “Nếu nền tảng mua sắm online của Shein bị đình chỉ, nhiều người sẽ gặp khó khăn vì Shein có rất nhiều lựa chọn, giao hàng nhanh và giá cả hợp lý”, đầu bếp Benoit Guillem nói.

Shein vốn được Société des Grands Magasins (SGM) - đơn vị sở hữu chuỗi trung tâm thương mại BHV - mời mở cửa hàng với kỳ vọng thu hút khách hàng trẻ tuổi và gia tăng lượng người mua sắm. SGM cho biết Shein sẽ tiếp tục mở thêm 5 cửa hàng khác tại các thành phố lớn ở Pháp trong vài tuần tới.