Pháp 0-0 Thụy Điển: Mbappe bị tước bàn thắng

Rạng sáng 1/7, tiền đạo người Pháp thoát xuống, dứt điểm tung lưới Thụy Điển nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Đoàn quân của HLV Didier Deschamps khép lại bảng I với thành tích toàn thắng. Pháp lần lượt vượt qua Senegal, Iraq và Na Uy, ghi 10 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 lần. Ở lượt trận cuối, Ousmane Dembele tỏa sáng với cú hat-trick trong chiến thắng 4-1 trước Na Uy, cho thấy sức mạnh tấn công của "Les Bleus" không chỉ phụ thuộc vào Kylian Mbappe.

Sở hữu chiều sâu đội hình cùng nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao, Pháp được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại World Cup 2026. Dù vậy, HLV Deschamps vẫn còn những nỗi lo nhất định khi đội bóng đôi lúc tỏ ra thiếu chủ động trong khâu phòng ngự khi không kiểm soát bóng.

Pháp có phong độ tốt hơn Thụy Điển.

Bên cạnh đó, hành trình hướng đến trận chung kết cũng được dự báo đầy chông gai khi Pháp có thể lần lượt chạm trán Đức, Hà Lan hoặc Morocco, thậm chí là Tây Ban Nha ở các vòng đấu tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, Thụy Điển chỉ giành vé vào vòng knock-out với tư cách một trong tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội bóng của HLV Graham Potter thắng Tunisia, hòa Nhật Bản và thua đậm Hà Lan 1-5, qua đó khép lại vòng bảng với 4 điểm.

Màn trình diễn của Thụy Điển chưa tạo được nhiều niềm tin khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm. Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đại diện Bắc Âu khi họ đã thua 4 trong 5 lần gần nhất gặp Pháp. Tuy nhiên, ba trong số bốn thất bại đó đều chỉ có cách biệt một bàn, hứa hẹn mang đến một trận đấu không hề dễ dàng cho "Les Bleus" trên hành trình chinh phục chức vô địch.