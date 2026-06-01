Pháp 0-0 Senegal: Cú sút trúng cột

Rạng sáng 17/6, tuyển Pháp suýt nhận bàn thua sau cú sút hiểm hóc của Nicolas Jackson.

Pháp bước vào giải đấu với tư cách một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Dưới sự dẫn dắt của Deschamps, đội bóng áo lam đang hướng tới mục tiêu trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử có thể góp mặt ở ba trận chung kết World Cup liên tiếp. Sau chiến dịch vòng loại gần như hoàn hảo với thành tích 5 chiến thắng và 1 trận hòa, Pháp tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi thắng 9 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Bên kia chiến tuyến, Senegal cũng tạo nên dấu mốc lịch sử khi lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại vòng chung kết World Cup, thành tích chưa từng có đối với một đội tuyển châu Phi. Đội bóng của HLV Aliou Cisse giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với thành tích bất bại tại vòng loại, gồm 7 chiến thắng và 3 trận hòa.

Tuy nhiên, Senegal vẫn cần cải thiện nhiều nếu muốn tạo nên bất ngờ. Trong ba lần tham dự World Cup gần nhất, họ chưa từng vượt qua vòng 16 đội kể từ kỳ tích vào tứ kết năm 2002. Đáng chú ý, Senegal từng đánh bại chính Pháp với tỷ số 1-0 trong trận mở màn World Cup 2002, nhưng lịch sử khó có thể lặp lại khi "Les Bleus" hiện sở hữu đội hình vượt trội hơn.

Trận đấu sắp tới cũng mang đến những thống kê đáng chú ý. Pháp chưa thua trận mở màn World Cup nào kể từ năm 2002, trong khi Senegal không giữ sạch lưới trong 11 trận đấu tại vòng chung kết World Cup gần nhất.