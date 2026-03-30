'Phao cứu sinh' bất ngờ của Philippines giữa tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia

Dầu thô từ Liên bang Nga đã trở thành “phao cứu sinh” cho Philippines trong bối cảnh nguồn cung dầu từ Trung Đông ngày càng khó đảm bảo do Eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa hoàn toàn.

Một cơ sở lọc dầu của Tập đoàn Gazprom, Liên bang Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Vào ngày 30/3, tập đoàn năng lượng Petron của Philippines đã công bố chi tiết về lô hàng dầu thô cập cảng vào tuần trước, được vận chuyển bằng tàu chở dầu Sara Sky.

Theo AFP, con tàu này chở khoảng 700.000 thùng dầu thô từ tuyến đường ống Đông Siberia – Thái Bình Dương (ESPO) của Liên bang Nga và được giao cho tập đoàn năng lượng Petron.

Trang web ESPO cho biết tuyến đường ống Đông Siberia – Thái Bình Dương là “một thành tựu tiên phong trong ngành dầu khí”, được thiết kế để vận chuyển dầu từ Đông Siberia ra Thái Bình Dương, đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và hiệu quả cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Petron cho biết lô hàng này là một phần trong tổng số 2,48 triệu thùng dầu thô từ Liên bang Nga mà chính quyền của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đang tìm mua sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia vào ngày 24/3.

Bộ trưởng Năng lượng Sharon Garin cho biết chính phủ Philippines đã đàm phán thành công để nhập về 1 triệu thùng dầu, đủ dùng trong một tuần, trong tổng số 2 triệu thùng cần thiết trong tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia.

Báo Rappler của Philippines ngày 30/3 cho biết nhu cầu tiêu thụ diesel của nước này vào năm 2024 khoảng 200.000 thùng/ngày.

Petron giải thích rằng họ buộc phải chuyển sang mua dầu từ Liên bang Nga sau khi hai lô hàng dầu thô của họ không thể đi qua Eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2, khiến lực lượng hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đóng cửa tuyến đường thuỷ chiến lược với vận chuyển dầu khí trên toàn cầu này.

Lô hàng đầu tiên gồm 2 triệu thùng bị hủy ngay ngày 28/2, và lô thứ hai cũng gồm 2 triệu thùng bị hủy vào ngày 7/3.

Tổng giám đốc Petron, Lubin Nepomuceno, cho biết việc tìm nguồn cung thay thế “rất khó khăn”, khi các nhà cung cấp đấu giá lượng hàng sẵn có, khiến chi phí tăng cao. Ngoài ra, chi phí vận chuyển, phí nhập khẩu và bảo hiểm cũng tăng mạnh.

Petron bảo vệ quyết định mua dầu Nga, dù từng chịu lệnh cấm vận của Mỹ (nay đã được nới lỏng), cho rằng đây là “biện pháp cần thiết” nhằm bảo vệ lợi ích doanh nghiệp và quan trọng hơn là an ninh năng lượng quốc gia.

Petron hiện chiếm khoảng 30% thị phần nhiên liệu của Philippines và vận hành nhà máy lọc dầu duy nhất tại Bataan.

Tập đoàn năng lượng này cảnh báo rằng nếu nhà máy lọc dầu tại Bataan phải dừng hoạt động, Philippines sẽ đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng trên toàn quốc, giá tăng vọt, người dân mua tích trữ, gián đoạn vận tải và hậu cần, kéo theo hệ lụy kinh tế lớn, đặc biệt khi Philippines nhập khẩu tới 98% dầu thô từ Trung Đông.

Người dân mua xăng tại trạm xăng ở Quezon, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Petron cho biết họ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Năng lượng và Bộ Tài chính Philippines trong thương vụ này, đồng thời Ngân hàng Trung ương Philippines xác nhận không có quy định pháp luật nào cấm sử dụng ngoại tệ để thanh toán.

Petron cũng cho biết không có rào cản pháp lý trong nước đối với việc nhập khẩu dầu từ Liên bang Nga.

Tuy nhiên, nếu khủng hoảng nguồn cung tiếp tục và không tìm được nguồn thay thế đủ, Petron có thể buộc phải tiếp tục mua dầu Nga để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu quốc gia và trực tiếp giảm thiểu những hậu quả bất lợi do thiếu nguồn dầu thô ổn định và đáng tin cậy gây ra.

Các công ty dầu khí khác tại Philippines cũng cảnh báo trước Thượng viện rằng lượng tồn kho của họ chỉ đủ dùng đến tháng 4, và chưa có gì đảm bảo sau đó khi các nước xuất khẩu dầu ưu tiên nhu cầu nội địa.

Tính đến ngày 20/3, dự trữ nhiên liệu của Philippines chỉ còn khoảng 45 ngày, giảm so với mức gần 2 tháng trước khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra.