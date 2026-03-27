Các nước Vùng Vịnh hòa giải Mỹ - Iran như thế nào?

Các quốc gia trong khu vực, đặc biệt tại Vùng Vịnh, ngày càng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng và tác động tới các tuyến năng lượng, qua đó gia tăng nhu cầu thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm hạn chế leo thang.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: THX/TTXVN

Mới đây nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tích cực tham gia các nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực, đồng thời từng bước định vị vai trò trong cấu trúc hậu xung đột.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã có nhiều cuộc trao đổi với người đồng cấp Iran và Pakistan nhằm thảo luận diễn biến thực địa, cũng như các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Ngoài ra, Ankara cũng duy trì liên lạc với các nước như Trung Quốc, Qatar, Syria và Uzbekistan, cho thấy nỗ lực mở rộng kênh đối thoại đa phương.

Giới phân tích nhận định việc Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng hoạt động ngoại giao phản ánh xu hướng điều chỉnh chính sách theo hướng giảm đối đầu, từng bước khôi phục vai trò trung gian khu vực, đồng thời tận dụng cơ hội để nâng cao vị thế trong giai đoạn hậu xung đột.

Trong khi đó, Pakistan, với quan hệ truyền thống với Mỹ và các nước Hồi giáo, cũng được đánh giá có khả năng đóng vai trò cầu nối trong các nỗ lực thúc đẩy đối thoại.

Sự tham gia của hai quốc gia này cho thấy xu hướng các nước ngày càng chủ động hơn trong việc xử lý khủng hoảng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các cường quốc bên ngoài.

Bên cạnh đó, các nước như Ai Cập, Qatar và Ấn Độ cũng tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế xung đột, góp phần hình thành mạng lưới trung gian đa tầng trong khu vực.

Giới quan sát cho rằng xung đột hiện nay không chỉ là đối đầu quân sự mà còn thúc đẩy quá trình tái cấu trúc trật tự khu vực theo hướng đa cực hơn, trong đó các quốc gia trung gian tìm cách tận dụng khoảng trống quyền lực để gia tăng ảnh hưởng.

Trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục chiến dịch quân sự chống Iran, vai trò của các nước trung gian được dự báo sẽ ngày càng quan trọng, không chỉ trong việc mở kênh đối thoại mà còn trong việc định hình cấu trúc an ninh và cân bằng quyền lực tại Trung Đông thời gian tới.