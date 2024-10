Phản ứng của Ten Hag trước nguy cơ bị sa thải

Theo Telegraph, ban lãnh đạo MU sắp tổ chức một cuộc họp quan trọng để thảo luận về tương lai của HLV người Hà Lan. Dù tình hình hiện tại đang bất lợi, Ten Hag vẫn tự tin rằng ông sẽ không bị sa thải trong tháng này.

Chia sẻ về tương lai sau trận hòa Aston Villa cuối tuần trước, Ten Hag cho biết: "Tôi không biết những thông tin gì khác từ ban lãnh đạo. Họ sẽ nói thẳng với tôi nếu có ý định thay HLV. Chúng tôi luôn giao tiếp rất cởi mở và rõ ràng. Tôi luôn nói chuyện với ban lãnh đạo hàng tuần, thậm chí hàng ngày. Vì vậy, tôi mong chờ cuộc nói chuyện với ban lãnh đạo trong vài ngày tới".

Đội chủ sân Old Trafford đang trải qua khởi đầu mùa giải tệ hại dưới sự dẫn dắt của Ten Hag. MU chỉ giành 3 chiến thắng trong tổng số 11 trận trên mọi đấu trường. Trong đó có một chiến thắng đến từ đối thủ tại League One, Barnsley, tại Carabao Cup. Áp lực đang gia tăng lên HLV người Hà Lan, bất chấp việc bản thân vừa được gia hạn hợp đồng thêm 2 năm vào đầu năm nay.

MU cũng mới ghi 5 bàn sau 7 vòng đầu tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25. Thống kê này chỉ nhỉnh hơn Southampton. Trận hòa 0-0 trước Aston Villa là lần thứ 4 trong 5 trận gần nhất, "Quỷ đỏ" không thể chọc thủng lưới đối thủ.

Hiện tại, các câu lạc bộ châu Âu sẽ tạm ngưng thi đấu vòng đấu tiếp theo do đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Đây là thời điểm ban lãnh đạo MU có thể ra quyết định liên quan đến việc giữ hay sa thải Ten Hag.

Hôm 7/10, Manchester Evening News tiết lộ Thomas Tuchel là ứng viên nặng ký để thay Ten Hag. Cựu HLV Chelsea đang thất nghiệp và sẵn sàng lắng nghe đề nghị đến sân Old Trafford làm việc.

