Phản ứng của Pep Guardiola khi thua Al Hilal

Dù rất thất vọng với việc bị loại khỏi giải, Pep Guardiola vẫn đánh giá cao sự cống hiến của các cầu thủ và ban huấn luyện kể từ khi họ đặt chân đến Mỹ. Ông nói: “Ở giai đoạn này, mọi trận đấu đều rất khó khăn. Chúng tôi cho phép đối thủ tạo ra những tình huống phản công, nhưng cả đội cũng tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhìn chung, Man City đã chơi tốt".

HLV người Tây Ban Nha cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì kết quả không như ý: “Thật đáng tiếc. Chúng tôi tạo ra nhiều tình huống lý tưởng, nhưng thủ môn Bounou của Al Hilal có những pha cứu thua tuyệt vời. Tôi cảm thấy đội đang đi đúng hướng, nhưng giờ là lúc trở về nhà và nghỉ ngơi để trở lại trong mùa giải tới".

Trong trận vừa qua, Guardiola có khoảnh khắc tranh cãi quyết liệt với trọng tài chính người Venezuela, Jesus Valenzuela. Chiến lược gia của Man City bất mãn khi Jeremy Doku bị Ali Lajami của Al Hilal phạm lỗi thô bạo từ phía sau ở phút 90+7, khiến cơ hội phản công của Man City bị dập tắt.

Tuy nhiên, trọng tài chính đã từ chối phạt thẻ cầu thủ Al Hilal, sau đó còn cho trận đấu kết thúc vì hiệp hai chỉ bù giờ 6 phút. Quyết định này khiến Guardiola nổi nóng và được cho là có lời lẽ văng tục hướng đến vị vua áo đen.

Man City là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng FIFA Club World Cup 2025™, nhưng lại hứng chịu thất bại đầu tiên ngay tại vòng 1/8, đồng nghĩa với việc nói lời chia tay giải đấu từ sớm.

