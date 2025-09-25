Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng của Nga sau khi ông Trump đảo ngược lập trường về Ukraine

  • Thứ năm, 25/9/2025 14:12 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố rằng Nga "không còn lựa chọn thay thế" ngoài việc tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Cuộc họp của hai ngoại trưởng Nga, Mỹ tại New York. Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thay đổi lập trường đối với Ukraine và gọi Nga là một “con hổ giấy”.

Điện Kremlin cũng khẳng định kết quả của tiến trình hòa giải Nga - Mỹ "gần như bằng không" trong bối cảnh châu Âu lo ngại nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng. Ông Peskov phản bác tuyên bố của ông Trump rằng Ukraine có thể giành chiến thắng, đồng thời khẳng định hôm 24/9 rằng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm “bảo đảm lợi ích và đạt được các mục tiêu đề ra”.

“Chúng tôi làm điều này vì hiện tại và tương lai của đất nước, vì nhiều thế hệ sau này. Do đó, chúng tôi không có lựa chọn nào khác", ông Peskov nói trên kênh phát thanh RBC của Nga.

Trước đó, vào ngày 23/9, Tổng thống Donald Trump đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine sau cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định Ukraine “hoàn toàn đủ khả năng chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ”.

Đồng thời, ông Trump ngầm khẳng định quá trình hòa giải với Nga đã chấm dứt, nhấn mạnh: “Nga đã tiến hành một cuộc chiến vô nghĩa trong ba năm rưỡi, một cuộc xung đột mà một cường quốc quân sự thực thụ đáng lẽ chỉ mất chưa đầy một tuần để giành chiến thắng".

Ông Peskov cũng thừa nhận rằng nền kinh tế Nga, sau ba năm tăng trưởng mạnh mẽ và đối mặt với tình trạng lạm phát kéo dài, hiện đang gặp phải một số khó khăn nhất định.

Ông Peskov nhấn mạnh việc tin rằng Ukraine có thể tái chiếm lãnh thổ do Nga kiểm soát là một “ảo tưởng”: “Từ góc nhìn của chúng tôi, ý nghĩ rằng Ukraine có thể giành lại được lãnh thổ là sai lầm".

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng làm giảm tầm quan trọng của nỗ lực hòa giải trước đó, khi Tổng thống Trump mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Alaska tháng trước, cho rằng tiến trình này “gần như không mang lại kết quả nào”.

Kiều Anh/VOV.VN

