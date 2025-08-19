Phản ứng của MU sau trận thua Arsenal

Manchester United tiếp tục mở màn mùa giải mới bằng một thất bại trên sân nhà, khi để thua 0-1 trước Arsenal tại Old Trafford.

MU chơi không tệ trong trận mở màn Premier League mùa 2025/26.

Nhưng trái với bầu không khí bi quan quen thuộc, trong phòng thay đồ "Quỷ đỏ" lại xuất hiện niềm tin rằng đội bóng đang đi đúng hướng dưới thời HLV Ruben Amorim.

Theo các nguồn tin nội bộ, các cầu thủ Manchester United cho rằng màn trình diễn trước Arsenal - á quân Premier League và bán kết Champions League mùa trước - đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Một thành viên khác còn khẳng định: “Đây là trận đấu hay hơn nhiều so với hầu hết những gì chúng tôi thể hiện ở Old Trafford mùa trước”.

Những con số thống kê củng cố niềm tin đó: Manchester United cầm bóng tới 61%, tung ra 22 cú dứt điểm, trong đó có 7 lần trúng khung thành - gấp đôi so với Arsenal. Lối chơi chủ động, tốc độ và quyết liệt hơn hẳn giúp "Quỷ đỏ" tạo ra cảm giác khác biệt so với hình ảnh bế tắc quen thuộc mùa trước.

Dù lấn lướt về thế trận, Manchester United lại bị trừng phạt bởi một khoảnh khắc sơ suất. Phút 13, cú đánh đầu của Riccardo Calafiori mang về bàn thắng duy nhất, sau sai lầm của thủ môn dự bị Altay Bayindir - người vốn thường xuyên mắc lỗi trong màu áo đỏ.

Đáng chú ý, đây đã là thất bại thứ 19 của United tại Old Trafford kể từ mùa 2023/24. Amorim cũng trở thành HLV chạm mốc 15 trận thua nhanh nhất lịch sử Premier League (ngoại trừ các HLV đội mới thăng hạng) kể từ Paul Hart năm 2009/10. Một kỷ lục chẳng mấy dễ chịu, nhưng dường như không khiến phòng thay đồ mất tinh thần.

Ruben Amorim đang từng bước thay đổi MU.

Sau trận, HLV Ruben Amorim chỉ ra sự thay đổi cốt lõi: “Chúng tôi chơi quyết liệt hơn mùa trước. Các cầu thủ di chuyển nhiều hơn, dũng cảm hơn, sẵn sàng một đấu một cả trận và pressing tầm cao. Với bóng trong chân, toàn đội cũng bình tĩnh và ít mắc sai lầm hơn”.

Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của những tân binh như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo, những người có thể “chỉ bằng một khoảnh khắc khiến khán đài bùng nổ”. Amorim kết luận: “Quan trọng nhất, chúng tôi không còn nhàm chán.”

United sẽ làm khách trên sân Fulham vào Chủ Nhật này, trước khi trở lại Old Trafford tiếp đón Burnley ngày 30/8. Với tinh thần lạc quan trong phòng thay đồ, tập thể tin rằng thất bại trước Arsenal chỉ là một bước lùi nhỏ trong hành trình xây dựng lại bản sắc dưới thời Amorim.