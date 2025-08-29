Phản ứng của Man City khi sắp đối đầu De Bruyne

Napoli là một trong số những đối thủ của Man City ở vòng phân hạng Champions League năm nay.

De Bruyne sắp tái ngộ Man City tại Etihad. Ảnh: Reuters.

Hugo Viana, Giám đốc Thể thao của Man City, bày tỏ sự phấn khởi khi sắp tái ngộ De Bruyne, người đang thi đấu cho Napoli. Ông cho biết: “Đó thực sự là điều tích cực khi thấy Kevin trở về đây, một huyền thoại của chúng tôi. Việc gặp lại cậu ấy sẽ rất ý nghĩa đối với mọi người".

Giám đốc của Man City cũng cho biết thêm rằng Pep Guardiola và các học trò rất háo hức cho màn tái ngộ cảm xúc này. Đồng thời, việc Man City được chơi trên sân nhà Etihad trước Napoli là một lợi thế và giúp toàn đội tiết kiệm thời gian di chuyển.

De Bruyne chia tay Man City vào mùa hè vừa qua sau 10 năm gắn bó tại Etihad. Trong suốt thời gian thi đấu cho nửa xanh thành Manchester, anh ghi 72 bàn thắng trong 288 lần ra sân ở Premier League, đồng thời có 119 pha kiến tạo - chỉ đứng sau huyền thoại Ryan Giggs (162) về số lần kiến tạo trong lịch sử giải đấu.

Ở tuổi 34, De Bruyne có trong tay 6 chức vô địch Premier League và góp công lớn trong hành trình giúp Man City giành danh hiệu Champions League đầu tiên vào năm 2023.

Tại Serie A, De Bruyne nhanh chóng ghi dấu ấn với siêu phẩm đá phạt vào lưới Sassuolo ở vòng 1 Serie A hôm 24/8. Anh lập tức trở thành trụ cột của Napoli và được HLV Antonio Conte tin tưởng.

