Phản ứng của HLV tuyển Italy trước loạt play-off World Cup

Bước vào loạt play-off World Cup 2026 với đối thủ Bắc Ireland, HLV Gennaro Gattuso khẳng định Italy đủ sức đi tiếp nhưng phải nhanh chóng sửa chữa những điểm yếu lộ rõ sau trận thua Na Uy.

Kết quả bốc thăm tại Zurich hôm 20/11 đưa Italy gặp Bắc Ireland ở bán kết play-off World Cup vào tháng 3. HLV Gennaro Gattuso đánh giá đây là đối thủ trong tầm kiểm soát, nhưng cảnh báo trận đấu sẽ không hề dễ dàng vì Bắc Ireland chơi thiên về thể lực và tranh chấp bóng hai. Ông cho rằng đây sẽ là trận đấu căng thẳng, song Italy có đủ khả năng để cạnh tranh suất vào chung kết.

“Bắc Ireland trong tầm với của chúng tôi. Đây là trận đấu một lượt. Họ mạnh về thể lực, giỏi tranh chấp bóng hai. Sẽ là trận đấu lớn, nhưng Italy đủ sức cạnh tranh”, Gattuso nói trên Rai.

Vấn đề nhân sự tiếp tục được nhắc tới khi truyền thông đặt câu hỏi về trường hợp của Federico Chiesa. Gattuso tỏ rõ sự khó chịu khi bị hỏi lặp lại vấn đề này. Ông nhấn mạnh Chiesa tự quyết định việc vắng mặt ở đợt tập trung gần nhất, và đây không phải chuyện của ban huấn luyện.

Về hành trình tiếp theo, Italy có thể đối mặt Wales hoặc Bosnia nếu vượt qua Bắc Ireland. Gattuso cho rằng cả hai đối thủ đều khó chịu, nhất là khi phải đá sân khách, nhưng ông từ chối bình luận sâu. Nhà cầm quân muốn đội tuyển chỉ tập trung cho trận bán kết, đồng thời cho biết Liên đoàn đang xem xét Bergamo làm địa điểm tổ chức trận đấu.

Sau thất bại nặng nề 1-4 trước Na Uy tại vòng loại World Cup 2026, Gattuso để các cầu thủ có thời gian tự vượt qua tâm lý. Ông thừa nhận nỗi bẽ bàng vẫn còn nhưng khẳng định toàn đội phải nhanh chóng đứng dậy.

HLV Italy cho biết kế hoạch của ông là chủ động đi thăm các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài và trong nước để duy trì liên lạc. Việc đội tuyển ít thời gian tập trung khiến ông phải tìm cách tạo kết nối thường xuyên hơn với học trò.

Nhìn lại trận thua Na Uy, Gattuso nhận định điểm yếu của Italy bộc lộ rõ ràng, đặc biệt là khả năng duy trì sự tập trung trong hiệp hai. Dù đánh giá cao màn trình diễn ở 45 phút đầu, ông khẳng định đội tuyển “không thể biến mất như thế” và cần phải thay đổi ngay lập tức.

Về khả năng tổ chức thêm các đợt hội quân, Gattuso cho hay quyết định thuộc về Chủ tịch Liên đoàn, nhưng thừa nhận càng có nhiều thời gian làm việc cùng nhau, Italy càng dễ hoàn thiện. Ông nhấn mạnh nhu cầu trao đổi với cầu thủ không chỉ về bóng đá mà cả tinh thần, hướng tới mục tiêu giúp đội tuyển ổn định trở lại trước loạt play-off mang tính quyết định.