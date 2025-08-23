Phản ứng của Dele Alli trước nguy cơ giải nghệ

Dele Alli tưởng như có thể vực dậy sự nghiệp tại Como, nhưng mọi chuyện xảy ra không như mong muốn của tiền vệ này.

Sự nghiệp của Alli xuống dốc nhanh chóng.

Alli chỉ ra sân 10 phút cho Como trong cả mùa 2024/25 và không được HLV Cesc Fabregas đánh giá cao. CLB Serie A quyết định thanh lý sớm hợp đồng của Alli, dù cầu thủ còn giao kèo với CLB đến năm 2026.

Tin đồn về việc Alli giải nghệ sau khi rời Como nhanh chóng lan rộng, khiến nhiều CĐV lo lắng. Dù vậy, tiền vệ này vừa cập nhật một bức ảnh hiếm hoi trên Instagram, trái ngược với những thông tin cho rằng anh gần như sẽ treo giày.

Trong bức ảnh, Alli tươi cười và tạo dáng với biểu tượng hòa bình. Anh cũng đã để lại dòng chú thích mang thông điệp tích cực: "Giữ nụ cười và tập luyện chăm chỉ".

Bài đăng trên mạng xã hội của Alli sau hơn một tháng im lặng có thể là dấu hiệu cho thấy tiền vệ này chưa muốn từ bỏ sự nghiệp bóng đá. Gremio, đội bóng đang chơi tại giải VĐQG Brazil, từng cân nhắc chiêu mộ tiền vệ 29 tuổi.

Là trụ cột của Tottenham dưới thời Mauricio Pochettino và góp mặt trong trận chung kết Champions League 2019, sự nghiệp của Alli sa sút sau khi Pochettino rời khỏi "Gà trống".

