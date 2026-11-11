Phản ứng của báo Thái Lan sau thất bại của đội U23

Truyền thông Thái Lan thừa nhận U23 Việt Nam vượt trội sau chiến thắng 3-0 trên sân Pleiku tối 10/11.

Truyền thông Thái Lan thừa nhận U23 Việt Nam chơi vượt trội trong chiến thắng 3-0 trên sân Pleiku.

Thất bại của U23 Thái Lan ở trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026 khiến báo chí xứ chùa vàng thất vọng. Nhiều tờ báo thừa nhận đội chủ nhà chơi hay hơn, nhưng cũng chỉ ra vấn đề nghiêm trọng trong quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

Tờ Khaosod nhận xét U23 Việt Nam thể hiện sự vượt trội rõ rệt, kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép. Theo tờ báo này, đội chủ nhà giành chiến thắng 3-0 không mấy khó khăn, trong khi U23 Thái Lan gần như không thể tạo ra thế trận đủ sức cạnh tranh.

Khaosod đặc biệt chú ý đến việc HLV Thawatchai chỉ gặp các học trò lần đầu ngay trước trận đấu. Các cầu thủ Thái Lan thậm chí chưa có buổi tập chung nào, khiến khả năng phối hợp và tổ chức lối chơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong khi đó, Siamsport mô tả thất bại 0-3 là màn khởi đầu đáng thất vọng của "Voi chiến". Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan nhấn mạnh đội nhà bị áp đảo ngay trong hiệp một, để Nguyễn Minh Tâm hai lần đánh đầu ghi bàn ở phút 17 và 45.

Sang hiệp hai, U23 Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Williams Minh Hoàng sau đó thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam.

Tờ Manager Online cũng dùng cụm từ "khởi đầu không suôn sẻ" để nói về thất bại của đội nhà. Báo này ghi nhận những nỗ lực tấn công sau giờ nghỉ của U23 Thái Lan, nhưng thừa nhận đội khách không thể xoay chuyển tình thế.

Sau trận đấu, HLV Thawatchai cho biết ông không hài lòng với kết quả, dù đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các học trò. Nhà cầm quân người Thái Lan thừa nhận phần lớn cầu thủ mới lần đầu tập trung và cần thêm thời gian để cải thiện khả năng phối hợp.

"Chúng tôi đã học được nhiều điều từ đối thủ sẽ còn gặp lại trong tương lai. Những bài học này sẽ giúp đội chuẩn bị cho SEA Games và các giải đấu tiếp theo", HLV Thawatchai chia sẻ với Khaosod.

Thất bại khiến U23 Thái Lan đứng cuối bảng sau lượt mở màn, trong khi U23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu. Đội bóng xứ chùa vàng sẽ gặp U23 Qatar ngày 12/11, trước khi chạm trán Singapore ngày 14/11.

Highlights U23 Việt Nam 3-0 U23 Thái Lan Tối 10/11, tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0 tại giải giao hữu U23 Gia Lai VTV Cup 2026.